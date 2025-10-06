公然わいせつの疑いで逮捕・送検された、アイドルグループAぇ！groupの草間リチャード敬太容疑者（29）が6日午後、留置されていた警視庁・東京三田署から釈放された。

黒のスーツに黒のネクタイで報道陣の前に現れると、息を大きく吸うようにして「このたびは、お騒がせして、申し訳ございませんでした」と目には涙を浮かべて謝罪し、約10秒間、頭を下げた。

報道陣からファンへの一言を問われると「申し訳ございませんでした」と泣き声で再度謝罪し、表情をゆがめ、約7秒頭を下げた。草間容疑者は肩を落としたまま、車へと乗り込んだ。

草間容疑者は午前9時30分過ぎ、シルバーのワゴン車で送検されていた。その際、車内の後部座席はカーテンが引かれ、表情などはうかがえなかった。午後1時10分、同じ車で署へ戻った。その際も車内の様子はうかがえなかった。

草間容疑者は4日午前5時半ごろ、東京都新宿区内で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕された。関係者によると、目撃者からの110番通報で発覚したといい、酒に酔っていたという。警察官が駆け付けた際は服を着ていた。

所属事務所は4日夜、公式サイトで同容疑者の逮捕を報告し謝罪。「本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と発表していた。