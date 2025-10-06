お笑いコンビ、東京ダイナマイトのハチミツ二郎（50）が膝上まで足を切断したことが5日、明らかになった。お笑いタレント有吉弘行（51）が同日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）内で打ち明けた。

ハチミツは自身のSNSで9月7日に入院していることを明かしている。有吉は番組内で「ハチミツ二郎さんが足を切りました」と切り出した。「詳しくはnote（有料販売も可能のメディアプラットフォーム）ね。500円でしたかね。なかなか読み応えはあるかなと」と説明した。

ハチミツは2010年8月、元メロン記念日の斉藤瞳と結婚も11年8月に離婚。その後、12年に再婚した女性との間に女児をもうけるも再び離婚。現在はシングルファーザーとして娘を育てている。今年5月27日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）でシングルファーザー生活について言及している。

ハチミツは番組内で「8歳からシングルファーザー。大変だった」と切り出すつつも、「今は手がかからない」と（番組出演時は12歳の）娘の成長を褒めた。週3回の人工透析をこなしつつ「365日ご飯つくる。最近は自分でスーパーいって食材買って、つくるところまで教え込みました」と語った。

娘への自作弁当を自身のインスタグラムで公開しており「俺の弁当は野菜一切入れない。茶色と黄色。好きなものしか入れない。野菜は給食と晩ご飯でカバーする。だって大人の弁当に野菜入ってないでしょ？」と持論を展開していた。

ハチミツは21年1月のコロナ禍で8日間の意識不明に。それ以降、人工透析を開始。23年3月には母親をドナーとした腎移植手術を受けたものの失敗に終わった。同年8月、左大腿（だいたい）会陰部筋肉内膿瘍（のうよう）及び敗血症性ショックを公表。