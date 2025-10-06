俳優の内藤剛志（70）が6日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にVTR出演

。この日のゲストでテレビ朝日系ドラマ「科捜研の女」をはじめ数多く共演、30年以上の付き合いのある女優沢口靖子（60）の素顔を語った。

キスシーンについて内藤は「鼻当たるじゃないですか？ 真正面からキスすると。なので『（顔の角度）何度ぐらいがいいですかね？』って…。いや、何度？ そういう時に『13度じゃない？』みたいな、よく分かんないけど。そういうのを冗談として受け止めない。ちゃんとしたものがあると思うんだけど。女優さんがきれいに見える角度があると思うんですよ。カメラに対してどっち向きに顔がこうなってるか（顔の角度）によって、印象が変わるじゃない？ そこだと思うんです」と語った。

スタジオでVTRを見ていた沢口は「20代の時にご一緒した時の話で。まぁ、よく覚えてらっしゃるんだなーっていう感じで私、あまりよく覚えてないんですよ。（内藤とのキスシーン）あったんですけれども、恋人役というか…。自分がそういうことリクエストしたこと、質問したの覚えていなくて。逆に内藤さん、すごい記憶力だなーと思って」と語った。