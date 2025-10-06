セールで揃えたい。ギズ編集部員の部屋をかざる、スマホスタンド3選
動画を視聴するときやサブモニターとして使用するときなど、「スマホに“角度”をつけて固定したい」と思うシチュエーション、ありませんか？
そんな状況で活躍してくれるアイテムがスマホ用スタンド。スタンドがあれば、よりスマートにデバイスを使うことが可能になります。
今回は、「ギズモード編集部員が愛用しているおすすめのスマホ用スタンド」についてまとめてご紹介します。
UGREEN スマホスタンド（あみとう）
ギズモード編集部のあみとうが愛用しているのは、UGREENのスマホ用スタンドです。
ヒンジ部分が頑丈で、端末を理想的な角度で確実にキープしてくれる点が特徴。関節部分がしっかりしているため、アクセサリでMagSafeに対応させたiPadなどもスタンドで固定できるようです。
折りたたむこともできるので、収納や持ち運びに長けているのも嬉しいポイントと言えますね。
とにかく頑丈で思い通りの角度にしっかりキープしてくれます。iPadを載せても余裕。パワー！（あみとう）
Satech（サテチ）2in1充電スタンド（マエノ）
編集部マエノが使っているのは、Satech（サテチ）2in1充電スタンド。スマートフォンとワイヤレスイヤホンを同時に充電できるスタンドです。
本製品の特徴は、その美麗なデザイン。MagSafeでくっつく部分とポール部分はしっかりとしたアルミ製、ワイヤレス充電スポットはまるで陶器のようにツルツルなプラスチックとなっています。
マエノが着用している、スマートウォッチ充電スタンドの隣に置いてみるとこんな感じ。ケーブル充電では実現できない、ビジュアルの美しさがありますね。
▼詳しい記事はこちら
コストは抑える。デザインは妥協しない。Appleに頼らずデスクを良い感じにしてみた
UGREEN MagFlow MagSafe充電器（カタヤママコト）
編集部アシスタント、カタヤママコトのおすすめは、UGREENのMagFlow MagSafe充電器。こちらは、iPhoneとAirPodsを同時に充電することができるアイテムです。
MagSafeでの接着なので、iPhoneの向きは自由自在。スタンド自体も上下に角度を調節できるので、理想の角度でスマホを固定可能。横向きに装着して動画や映画を楽しんだり、縦に装着してSNSなどを眺めたり、使い方は多岐に渡ります。
スタンドに接続するケーブル1本で、iPhoneもAirPodsも充電することができるため、デスクの充電環境をスッキリとさせることも可能です。
▼詳しい記事はこちら
やっぱりMagSafeっていいな。2 in 1の充電スタンドでデスクがスッキリ
外部サイト
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 草間容疑者を釈放 頭を下げ謝罪
- 2. 有吉 紳助さんの名を挙げ苦言
- 3. うつ病の人が実は無意識に好む色
- 4. 田園都市線で見合わせ 列車衝突
- 5. 56歳かとうれいこの水着に違和感
- 6. 草間容疑者が裏切った「恩人」
- 7. メンタルが弱い子の親 共通点
- 8. 松岡昌宏「国分太一と会った」
- 9. 高市総裁の誕生 カズがバッサリ
- 10. 前橋市長ラブホ騒動「裏がある」
- 1. 草間容疑者を釈放 頭を下げ謝罪
- 2. 田園都市線で見合わせ 列車衝突
- 3. 前橋市長ラブホ騒動「裏がある」
- 4. 高市氏の懸念指摘 普通なら定年
- 5. グレタさん 独房で厳しい扱い
- 6. 前橋市長 疑問視される部屋構造
- 7. 高市氏に公明党注文 極めて異例
- 8. 林家夫妻の自宅黒焦げ 火事全貌
- 9. 【速報】回送列車は見習い運転士が運転 東急田園都市線 列車衝突・脱線事故
- 10. 佳子さまと「別居」からの急接近
- 1. 上野千鶴子氏 東大生に嫌がらせ
- 2. 母が乳児を殺害 遺体と添い寝
- 3. 娘にバレそう 托卵女性ヒヤヒヤ
- 4. 高市氏 記者団に「WLBを大事に」
- 5. 総勢10人の孫 援助の負担に悲鳴
- 6. ホテル宿泊時のNG行為 4つ紹介
- 7. 高市氏「右寄り」になった経緯
- 8. 最大の功労者 麻生氏はなお壮健
- 9. 高市氏 官房長官は木原氏で調整
- 10. タクシー運転手 困惑の差し入れ
- 1. 米俳優 隣人の犬に襲われ死亡か
- 2. 拷問を生配信→民家で遺体 南米
- 3. なんでも吸い込む 韓国に恨み節
- 4. 「太もも女神」チアガールの美脚
- 5. 韓国国籍放棄の人が増加 報道
- 6. カッシーニが見つけた新事実
- 7. 元ラッパーの凋落に「衝撃」
- 8. 老化の兆候を逆転させる実験成功
- 9. 英でキージャミング行為が発覚
- 10. ラピダス 大口顧客を獲得
- 1. 炎上したジャングリア 直近の声
- 2. 「独身税」実は全加入者が対象
- 3. 徳川再建を狙った定信の性癖
- 4. 錦糸町駅近で4400万 興奮隠せず
- 5. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
- 6. プロが絶対に手出さない物件
- 7. 「実家じまい」相談が増加中の訳
- 8. ナノ・ユニバースが最大57%オフ
- 9. 正直舐めてた スズキの名車絶賛
- 10. 若さを保つ「鍵」はスーパーに
- 1. 手間かからず袋麺 レンジで調理
- 2. Amazonでニューバランスが半額も
- 3. 車のスマホホルダーが理想的
- 4. グンゼのインナーが最大39%OFFに
- 5. Ankerの人気商品が最大50％OFFに
- 6. Amazonセール 売れ筋TOP20を発表
- 7. Amazonで医薬品やサプリが56%OFF
- 8. Amazonで30%OFF以上の飲食料品
- 9. チャンピオンがAmazonで52%OFF
- 10. セールで最大半額 Fire TVを比較
- 1. 大谷絶賛で話題 チーズステーキ
- 2. 凱旋門賞 日本馬は悲願Vならず
- 3. 大谷への「降伏発言」が火に油か
- 4. 大谷打席 TV越しに分かる異常さ
- 5. 大谷が残した「4K-9K」に米感嘆
- 6. 田中将大 現役なら難しい問題も
- 7. 朗希が半年で激変 別人フォーム
- 8. 村上や才木ら「WBC全員辞退」か
- 9. 風吹ケイ告発 有名選手セクハラ
- 10. ビール売り子と選手の出会い事情
- 1. 有吉 紳助さんの名を挙げ苦言
- 2. 56歳かとうれいこの水着に違和感
- 3. 草間容疑者が裏切った「恩人」
- 4. 松岡昌宏「国分太一と会った」
- 5. 高市総裁の誕生 カズがバッサリ
- 6. 疑惑の大物タレントA「その後」
- 7. UNIQLO最大の黒歴史に佐久間戦慄
- 8. 長男出産 医者が股に手突っ込む
- 9. 列車が衝突 回送は見習い運転士
- 10. 撮影中に救急搬送 発生していた
- 1. メンタルが弱い子の親 共通点
- 2. 他人をアテにする母親に驚き
- 3. 子どもが朝不機嫌になる原因
- 4. 有休は私用じゃ...マンガが話題
- 5. やっくんさん13回忌に想い語る
- 6. セブン限定 秋の新作スイーツ
- 7. 熟年夫婦は「感謝と謝罪」がコツ
- 8. クレーマーの心を反らす粋な行動
- 9. 印象に残るナチュラルメイク
- 10. 「洗剤不要」のバスブラシに感動