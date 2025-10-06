Photo: カタヤママコト

動画を視聴するときやサブモニターとして使用するときなど、「スマホに“角度”をつけて固定したい」と思うシチュエーション、ありませんか？

そんな状況で活躍してくれるアイテムがスマホ用スタンド。スタンドがあれば、よりスマートにデバイスを使うことが可能になります。

今回は、「ギズモード編集部員が愛用しているおすすめのスマホ用スタンド」についてまとめてご紹介します。

UGREEN スマホスタンド（あみとう）

Image: Amazon

ギズモード編集部のあみとうが愛用しているのは、UGREENのスマホ用スタンドです。

ヒンジ部分が頑丈で、端末を理想的な角度で確実にキープしてくれる点が特徴。関節部分がしっかりしているため、アクセサリでMagSafeに対応させたiPadなどもスタンドで固定できるようです。

折りたたむこともできるので、収納や持ち運びに長けているのも嬉しいポイントと言えますね。

とにかく頑丈で思い通りの角度にしっかりキープしてくれます。iPadを載せても余裕。パワー！（あみとう）

UGREEN スマホスタンド MagSafe対応 2,299円 Amazonで見る PR PR

Satech（サテチ）2in1充電スタンド（マエノ）

Photo: マエノケンタ

編集部マエノが使っているのは、Satech（サテチ）2in1充電スタンド。スマートフォンとワイヤレスイヤホンを同時に充電できるスタンドです。

本製品の特徴は、その美麗なデザイン。MagSafeでくっつく部分とポール部分はしっかりとしたアルミ製、ワイヤレス充電スポットはまるで陶器のようにツルツルなプラスチックとなっています。

Photo: マエノケンタ

マエノが着用している、スマートウォッチ充電スタンドの隣に置いてみるとこんな感じ。ケーブル充電では実現できない、ビジュアルの美しさがありますね。

▼詳しい記事はこちら

コストは抑える。デザインは妥協しない。Appleに頼らずデスクを良い感じにしてみた

UGREEN MagFlow MagSafe充電器（カタヤママコト）

Photo: カタヤママコト

編集部アシスタント、カタヤママコトのおすすめは、UGREENのMagFlow MagSafe充電器。こちらは、iPhoneとAirPodsを同時に充電することができるアイテムです。

MagSafeでの接着なので、iPhoneの向きは自由自在。スタンド自体も上下に角度を調節できるので、理想の角度でスマホを固定可能。横向きに装着して動画や映画を楽しんだり、縦に装着してSNSなどを眺めたり、使い方は多岐に渡ります。

Image: Amazon

スタンドに接続するケーブル1本で、iPhoneもAirPodsも充電することができるため、デスクの充電環境をスッキリとさせることも可能です。

3,599円 Amazonで見る PR UGREEN MagFlow Magsafe充電器 2 in 1マグネット 充電スタンド ▼詳しい記事はこちら やっぱりMagSafeっていいな。2 in 1の充電スタンドでデスクがスッキリ

外部サイト