ニューバランスジャパンは、東京の街をデザインモチーフにした「東京レガシーハーフマラソン2025」限定アパレル・アクセサリーコレクションを10月3日から発売を開始した。東京レガシーハーフマラソン2025のメジャーパートナーとして、メジャーパートナーとして、大会名が入った特別な数々の限定アイテムは、出走者のみならず、同イベントを応援するすべてのランナーに向けて登場する。

ランナーが快適に着用できるランニングTシャツやランキャップをはじめ、ランニングソックスやアームカバーなど、ランナーの走りを支えるラインアップを揃えており、こうしたプロダクトの紹介の他、ブース情報や出走されるランナーのゴールまでの一歩を後押しできるような特別コンテンツなど、「東京レガシーハーフマラソン2025・ニューバランス特設サイト」を後日公開する。



「Tokyo Legacy Half プリントショートスリーブTシャツ」（メンズ）

10月3日から「東京レガシーハーフマラソン2025」アパレルコレクションをニューバランス公式オンラインストア、ニューバランスオフィシャルストア、一部のニューバランス取り扱い店舗で発売する。

“東京の街”をモチーフにしたグラフィックのランニングTシャツ、日常にも合わせやすいアクセサリなどが、多数登場する。



「Tokyo Legacy Half プリントショートスリーブTシャツ」（ウィメンズ）

「Tokyo Legacy Half プリントショートスリーブTシャツ」は、東京レガシーハーフマラソン2025のパフォーマンスTシャツ。軽量で優れた吸汗速乾性と通気性を発揮するNB Dry搭載のボーダーメッシュ素材を使用。前後差のある着丈で、サイドのスリットが空気の流れをつくり、通気性を向上している。東京の街をモチーフにしたオールオーバーグラフィックプリントと、右胸の東京レガシーハーフの⼤会ロゴがアクセント。左胸のNBフライングロゴは柄の中でも視認できるマットプリントで演出している。



「Tokyo Legacy Half Performance ランキャップ」

「Tokyo Legacy Half Performance ランキャップ」は、東京レガシーハーフマラソン 2025 のメモリアルランキャップ。アパレルとフックした特徴的なロゴとプリント。47 CLEAN UPをベースに、「暑さ・蒸れ・濡れ」に対処する機能性素材で、「接触冷感」「吸水・透湿」「速乾」に優れている。サイドにNBブランディングのロゴプリント、5パネルでカジュアルシーンにも活躍する。



「Tokyo Legacy Half グラフィック アームサポーター」

「Tokyo Legacy Half グラフィック アームサポーター」は、東京レガシーハーフマラソンのメモリアルアームスリーブ。アパレルとフックしたロゴとグラフィックプリント。メッシュ素材で通気性にも優れている。

［小売価格］

Tokyo Legacy Half プリントショートスリーブTシャツ︓5940円

Tokyo Legacy Half Performance ランキャップ︓4950円

Tokyo Legacy Half グラフィック アームサポーター：3630円

（すべて税込）

［発売日］10月3日（金）

ニューバランス ジャパン＝https://shop.newbalance.jp