2匹の豆柴犬と散歩に行った結果…完全に『正反対の行動』をとり、飼い主さんを困らせてしまうその光景は記事執筆時点で112万回を超えて表示されており、5.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：2匹の犬を散歩に連れて行った結果…どうすればいいかわからない『正反対すぎる行動』】

2匹の柴犬を散歩に連れて行った結果…

Xアカウント『@KURUMILK118』に投稿されたのは、豆柴「くるみ」ちゃんと「餅子」ちゃんのお姿。

この日も、飼い主さんと共にお散歩に出かけられたというくるみちゃんと餅子ちゃん。

しかし、後半になるとおふたりの意見と正反対に分かれてしまうようで…その光景が話題になっているのです。

完全に『正反対の行動をとる』光景に反響

『まだまだいけます、歩けます。さあ、先へ進みましょう』と、お散歩続行を望んでいたという餅子ちゃん。

対して『もう無理ですね、一刻も早く帰路へつくべきです』と、お家方面へと歩みを進めようとしていたというくるみちゃん。

まさに、意見も向かう方向も正反対で、真っ二つに分かれて進もうとするためこのままでは飼い主さんが引き裂かれてしまうのでは…と、思わずにいられない光景だったそう。

飼い主さんは毎日のように、くるみちゃんへ『待ってね、もうちょっとお願い』と説得を続けながらお散歩をされているのだとか。

柴犬らしい頑固な一面に溢れたその光景は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「うちの実家犬と全く同じです」「飼い主さんが引き裂かれちゃう」「物理の話？」「どっちもよｗ」「毎日大変ですね～！」「主様ファイトです！」など多くのコメントが寄せられています。

個性溢れる豆柴姉妹の日常が大人気

お散歩途中には意見が正反対に分かれてしまうこともあるくるみちゃんと餅子ちゃんですが、普段は寝姿がシンクロしたり、いつでもどこでも一緒に過ごしたりととても仲の良い姉妹なのだそう。

ご家族に溺愛されながら、ありのままのびのびと幸せに暮らすくるみちゃんと餅子ちゃんのお姿は、日々多くの人々に豆柴の魅力やたくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@KURUMILK118」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。