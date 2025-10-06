ファーウェイは6日、フルワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeBuds 7i」を発表した。価格はオープン価格で、参考価格は1万2800円前後。

進化したノイズキャンセリング性能

ノイズキャンセリング性能は、インテリジェントダイナミックアクティブノイズキャンセリング（ANC）4.0となり、性能が向上。起動後約0.5秒で起動し、内側1つと外側2つのマイクでノイズを検出し、なめらかにノイズを打ち消す。平均ノイズキャンセリング深度は28dBだといい、人間の聴覚が敏感な範囲（315Hz～3.15kHz）では先代モデル（6i）と比較して30％向上しているという。

また、4つのイヤーチップが付属しており、ハードとソフトの両面で高い遮音性を実現する。

音響面では、11mmのクアッドマグネットダイナミックドライバーを搭載。加えて、無制限立体音響機能が追加された。6軸ヘッドモーションセンサーで頭の動きを検知し、ヘッドトラッキング対応の立体音響を実現した。また、ハイレゾコーデック「LDAC」をサポートする。

このほか、通話時に骨伝導マイクによる、よりクリアな集音機能を備える。骨伝導マイクのほか、3つのマイクと連携。風や騒音など最大90dbのうるさい環境でもクリアに自分の声を相手に届けられるという。ほかにも、ハンズフリー操作機能、2台のデバイスと同時に接続できるデュアルデバイス接続、IP54相当の防水防塵性能を備える。

バッテリー駆動時間は、フル充電で最大35時間の連続再生（ANC無効）に対応。10分の充電で4時間の連続再生をサポートする。

本体カラーは、ピンクとブラック、ホワイトをラインアップする。

ピンク

ブラック

ホワイト