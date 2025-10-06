「ミスド」が好きな妻と娘。「株主優待でドーナツ買って」と言われますが、実際“利回り”はどうですか？ 必要な投資金額も解説

株主優待とは

株主優待は、株式を保有してくれることへの感謝として、企業やそのグループ会社の製品やサービスの割引券やギフト券などの「優待品」をプレゼントする制度です。

優待の内容は実にさまざまで、自社商品の詰め合わせを提供する企業もあれば、QUOカードなどの金券やギフトカードを提供する企業もあります。

ミスタードーナツを運営する「ダスキン（4665）」では、優待利用割引券が贈呈されます。



ミスタードーナツ（ダスキン）の株主優待とは？

ミスタードーナツの商品を優待割引券でお得に購入するなら、ダスキン（4665）への投資が選択肢になります。

ダスキン（4665）に投資をすると、毎年一定のタイミングで1枚500円相当の優待券を、保有する株数と保有継続期間に応じた枚数だけ受け取れます。

対象になるのは、毎年3月31日および9月30日現在の株主名簿に記載・記録された100株以上保有している株主です。

保有継続期間が3年未満の場合、100株以上を持つ株主には1000円分、300株以上を持つ株主には2000円分の優待券が贈呈されます。

一方、3年以上保有しているなどの条件を満たす長期保有株主の場合、100株以上で1500円分、300株以上で2500円分の優待券を受け取れます。



ミスタードーナツ（ダスキン）の株主優待を受けるのに必要な投資金額は？

では、実際にダスキン（4665）の株主になる場合、必要な投資金額はいくらになるのでしょうか。

2025年9月19日時点でのダスキンの株価は「3891円」でした。優待券を得るには100株以上の投資が必要であるため、約38万9100円の投資が必要です。

ただし、株価は日々変動しているため、投資するタイミングによっても必要な資金額は変動します。



ミスタードーナツ（ダスキン）の利回りは？

「ミスタードーナツの商品が割引になるのはうれしいけど、本当にお得なの？」と気になる方もいるでしょう。

株価が3891円のときにダスキンの株式を100株購入した場合の「優待利回り」を見てみます。100株の保有継続期間が3年未満の場合、受け取れる優待券は1000円分×年2回（2000円分）です。

優待利回りは「2000円÷38万9100円×100＝0.51％」と計算できます（2025年9月19日時点）。また、ダスキンに投資していると優待以外に配当金を受け取ることができ、SBI証券によると2025年9月19日時点での予想配当利回りは2.96％です。

配当利回りと優待利回りを総合すると「3.47％」となります。



株価のリスクも考慮して投資するか検討しよう

ドーナツ好きな方には魅力的なダスキンの株主優待ですが、株価は常に変動するため元本割れのリスクもあります。株価の値動きによっては、優待品の内容や金額分以上の下落をしてトータルでマイナスになる可能性もあります。

また、優待の内容は企業の方針で変更されることもあり、今後もずっと同じ内容かどうかは分かりません。以上のリスクを理解したうえで、ダスキンに投資するかを検討しましょう。



まとめ

ミスタードーナツの割引優待券を獲得するにはダスキン株を100株以上購入する必要があり、投資するには約38万9100円が必要です（2025年9月19日時点）。

1000円の割引券を年2回受け取れるのは、ドーナツ好きの人にとっては魅力的でしょう。ただし、株価の下落や優待内容の変更などの可能性もあります。株価の変動リスクなどを考慮したうえで、分散投資や長期投資を心がけましょう。



出典

株式会社ダスキン 株主優待

執筆者 : 高柳政道

FP1級、CFP、DCプランナー2級