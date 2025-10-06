「増々の美男美女」蛯原友里、夫・ILMARIとの密着ショット公開「輝きが素晴らしい」「幸せそうでなにより」
モデルの蛯原友里さんは10月5日、自身のInstagramを更新。夫婦で初めてYouTubeに出演したことを報告し、ファンの注目を集めました。
【写真】蛯原友里の夫婦ツーショット
ファンからは、「理想の夫婦です」「輝きが素晴らしい」「増々の美男美女」「とっても素敵なお二人で眼福でした」「ILMARIさんの友里ちゃん呼びが最高によかった」「2人の空気感が心地よくて、仲良しが伝わります」「素敵なご夫婦ですね、おふたりとも幸せそうでなにより」といった声が寄せられました。
「VOGUE JAPAN」公式YouTubeチャンネルの動画は、モダンフレンチレストラン「CADRAN」での食事風景や、ILMARIさんが銀座のセレクトショップ「日々」で蛯原さんへ漆の茶碗を購入する姿、文房具店「伊東屋」でのラッピング選び、「SHISEIDO THE STORE」にてホリデーコレクションを体験するなど、盛りだくさんの内容になっています。
(文:勝野 里砂)
【写真】蛯原友里の夫婦ツーショット
お互いに感謝の気持ち伝え合う蛯原さんは「夫婦で初めて出演したVOGUE×THE GINZAのコンテンツが、VOGUEのYoutubeで公開されています」とつづり、写真1枚と動画1本を投稿。写真では夫でRIP SLYMEのILMARIさんと寄り添う姿が写り、穏やかな関係性が伝わります。動画の冒頭では、蛯原さんが同グループの『Wacha Wacha』を口ずさむ印象的なシーンも。
「VOGUE JAPAN」公式YouTubeチャンネルの動画は、モダンフレンチレストラン「CADRAN」での食事風景や、ILMARIさんが銀座のセレクトショップ「日々」で蛯原さんへ漆の茶碗を購入する姿、文房具店「伊東屋」でのラッピング選び、「SHISEIDO THE STORE」にてホリデーコレクションを体験するなど、盛りだくさんの内容になっています。
蛯原さんの誕生日ショット3日にも夫婦ショットを公開していた蛯原さん。この時は「今年もまたひとつ歳を重ねることができました」と、自身の誕生日を家族で祝ったようです。「いつも支えてくれる家族、そして一緒に過ごしてくれる皆さん、ありがとう」と家族とファンへ感謝の気持ちも表しました。今後も蛯原さんの夫婦ショットが楽しみですね。
(文:勝野 里砂)