【 横川尚隆 】 超筋肉 鍛え上げられた肉体に ファン反響 「どでかい筋肉」「カッコいい」
ボディビルダー・タレントの横川尚隆さんが、自身のインスタグラムを更新。
肉体美を披露しています。
横川尚隆さんは「11月23日に開催される僕が出場するオリンピアアマチュア！！プロカードをかけた大一番の大会のチケットが10月6日19時からFWJ公式サイトより発売されます！会場はなんと初のドーム開催！どでかい会場、どでかい演出の中で僕がプロカードを取る姿をぜひ見に来てください！」と綴ると、写真をアップ。
続けて「前回のジャパンオープン大会のチケットに引き続き即完が予想されますので皆様19時スタンバイしてぜひともゲットしてね」と、綴りました。
そして「※僕が出場するのは23日、オリンピアアマチュアDAY2の方になりますのでチケット購入の際にお間違いのないように注意してくださいませ！」と、補足しています。
この投稿にファンからは「どでかい筋肉」・「イケメンすぎます」・「カッコいい 大会までもう少しだから頑張って」・「ファイトです！！！」・「出来上がってますって感じですね！」・「人が中に入って操縦できるレベルのデカさ。」・「筋肉世界地図」などの反響が寄せられています。
【担当：芸能情報ステーション】