ＢＴＳのジン（３２）が２日、１０月３１日と１１月１日に仁川で約５万人を収容する会場でファンコンサートを開催すると発表。その後、同地域のあるホテルが、確定していた宿泊予約にキャンセルを促し、価格を１００万ウォン（約１０万円）以上値上げしたことが明らかになり、物議を醸していると５日、現地メディアのアイニュース２４などが報じた。

記事によると２日、ある人物がＸで「（ホテルの）予約が確定したのに『価格が間違っているので、キャンセル手続きをお願いしたい』と電話が来た」「祝日でも高くて８万ウォン（約８千円）だったのに、１０７万ウォン（約１０万７千円）？」「ジンのコンサートがあるから、儲けようとしてるんでしょ。誰がキャンセルするものか」と、怒りの声を投稿するとともに、ホテルの予約サイトをキャプチャーした画像を公開していたという。

同メディアが画像を確認したところ、該当ホテルの普段の価格は４万から８万ウォンだが、１０月３１日、１１月１日、２日の３日間だけ、１０倍以上の価格が表記されていると伝えた。

有名アーティストのコンサートやイベント日程が発表されると、会場周辺のホテルが宿泊料を高値に設定するという事案は、過去にも提起されいる。

２０２２年には、ＢＴＳが「釜山万博招致祈願無料コンサート」開催を発表すると、釜山地域の宿泊施設が発表以前の予約を一方的にキャンセルし、価格を最大１０倍以上に設定したことで論争となった。