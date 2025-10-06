izna、日本人メンバーも韓服姿で登場！ファンへ温かな秋夕メッセージ「楽しくて幸せな連休を」

ガールズグループ izna（イズナ）が、公式SNSを通じて秋夕（チュソク、韓国の祭日）を祝う温かな映像を公開した。

【画像】“日本人メンバー”マイ、BIGBANG・SOLと気まずい関係？

映像の中で、iznaのメンバーたちはそれぞれの個性が際立つ華やかな韓服姿で登場し、ファン「naya（ナヤ）」に明るいメッセージを届けた。

バン・ジミンは「iznaのメンバー全員で韓服を着て、nayaにご挨拶できて幸せです。私たちの気持ちが、秋夕を過ごすnayaに温かく伝わりますように」と心のこもったコメントを残した。

ユ・サランは「“秋夕”といえば、愛する家族や友人と一緒に楽しい時間を過ごす光景が思い浮かびます。連休の間は、美味しいものを食べて、これまで話せなかったことを語り合いながら幸せな時間を過ごしてください」と温かい言葉を添えた。

（画像＝WAKEONE）左からココ、マイ、ユ・サラン、バン・ジミン、チェ・ジョンウン、チョン・セビ

マイは「忙しく走り続けてきたiznaのメンバー、そしてnayaの皆さんが、この秋夕だけはゆっくり休める時間になればと思います。満月のように明るく丸い幸せが、iznaとnayaにたくさん訪れますように」と優しい願いを伝えた。

ココは「私たちが『Mamma Mia』でカムバックしました！ nayaの前でステージに立てると思うとワクワクします」と笑顔を見せ、チョン・セビは「nayaを思い浮かべながら一生懸命準備しました。家族や友達と一緒にiznaのステージを見ながら癒されてくださいね」と愛らしい笑顔を浮かべた。

最後にチェ・ジョンウンは「秋夕の間もiznaのことをたくさん思い出してくれますよね？」と話し、「私たちも秋夕を楽しく過ごしながら活動を頑張り、たくさん交流していきたいと思います。nayaの皆さん、楽しくて幸せで健康な秋夕を過ごしてください」とファンへの深い愛情を伝えた。

なお、iznaは9月30日に2ndミニアルバム『Not Just Pretty』をリリース。発売直後から韓国の主要音楽サイトMelon「HOT100」（9月30日時点）で全収録曲がチャートインしたほか、日本のiTunesでも上位にランクインするなど、グローバルで人気上昇中だ。特にタイトル曲『Mamma Mia』のミュージックビデオは再生回数を急速に伸ばし続けており、勢いそのままに注目を集めている。

（記事提供＝OSEN）

◇izna プロフィール

2024年4月から7月にかけて放送されたMnetのオーディション番組『I-LAND2:N/a』を通じて結成されたガールズグループ。グループ名には、予測不能な多様性を表す「N」と、無限の可能性を表す「α」を組み合わせ、「いつでも、どこでも、何でも―すなわち、それは自分（N/α）」という意味が込められている。韓国出身のバン・ジミン、ユン・ジユン、ユ・サラン、チェ・ジョンウン、チョン・セビ、日本出身のマイ、ココの計7人が所属。2024年11月25日に1stミニアルバム『N/a』を発表してデビューした。2025年8月にユン・ジユンが脱退し、6人体制に。