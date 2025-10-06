『ボイプラ2』発のALPHA DRIVE ONE、わずか1週間でインスタ100万人突破！“大型新人”への注目続く

『BOYS II PLANET』発のボーイズグループALPHA DRIVE ONE（ALD1、アルファドライブワン）が、結成からわずか1週間で記録的な成果を収め、注目を集めている。

【注目】世界を虜にしたALD1の“11秒”

（写真＝ALPHA DRIVE ONE公式Instagram）

10月4日午後1時時点で、ALPHA DRIVE ONEの公式Instagramフォロワー数は100万人を突破。開設からわずか約1週間での大台達成となった。

TikTokフォロワーは85万人、X（旧Twitter）フォロワーも24万人に迫るなど、デビュー前にもかかわらず世界的にファンダムを広げている。

数字の伸びはフォロワー数だけにとどまらない。30秒未満のショート動画わずか3本で、公式SNSの累計再生回数は5000万回を突破。そのきっかけとなったのは、メンバー8人が揃って登場する11秒の練習室動画で、公開からわずか2日で1500万回再生を記録し爆発的な反響を呼んだ。

ライブ配信の注目度も高い。3日に行われたInstagramライブは、初回と比べて視聴者数が200％以上増加。この日の配信では、結成1週間を記念して初めてグループのスローガンが公開された。

「ONE DESTINY, DRIVE TO THE TOP」というスローガンには、メンバーとファンが一つの“運命共同体”となり、K-POPの頂点を目指すという誓いが込められている。グループ名が「ALPHA（最高を目指す目標）」「DRIVE（情熱と推進力）」「ONE（一つのチーム）」を意味するように、スローガンはALPHA DRIVE ONEのアイデンティティを凝縮したものだ。

さらに、この日公開された公式ハンドサインは「エンジンを始動する動作」をモチーフにしており、ファンとともに走り出すというメッセージを表現している。

（写真＝WAKE ONE）ALPHA DRIVE ONE

現在、ALPHA DRIVE ONEの公式グローバルファンクラブ名の公募が進行中。「ONE DESTINY」を掲げ、ファンとともに成長していくグループらしく、全世界のファンが参加して決まる公式ファンクラブ名に関心が集まっている。