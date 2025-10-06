ハイヒール・モモコ、長女顔出し“思い出ショット”公開に「母の愛が伝わる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/06】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが10月5日、自身のInstagramを更新。長女が小さい頃の思い出の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ハイヒール・モモコ、長女顔出しショット
モモコは「娘の誕生日 大学卒業して、就職してから、毎日全力で社会人として頑張ってます」と2002年生まれの長女がこの日23歳の誕生日を迎えたことを報告。お祝いの言葉とともに「頑張ってね ずーっと味方です」と愛情に満ちた言葉を添え、長女が2歳の誕生日の様子と、生後3日目の写真を投稿。まだ小さな長女が兄弟に見守られながらバースデーケーキのろうそくを吹き消す様子や、生まれたばかりの愛らしい様子が写し出されている。
この投稿は「母の愛が伝わる」「ずっと味方…うるっときた」「お嬢さんかわいすぎる」「素敵な家族の絆にほっこり」と反響を呼んでいる。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ハイヒール・モモコ、長女顔出しショット
◆ハイヒール・モモコ、長女顔出し“思い出ショット”公開
モモコは「娘の誕生日 大学卒業して、就職してから、毎日全力で社会人として頑張ってます」と2002年生まれの長女がこの日23歳の誕生日を迎えたことを報告。お祝いの言葉とともに「頑張ってね ずーっと味方です」と愛情に満ちた言葉を添え、長女が2歳の誕生日の様子と、生後3日目の写真を投稿。まだ小さな長女が兄弟に見守られながらバースデーケーキのろうそくを吹き消す様子や、生まれたばかりの愛らしい様子が写し出されている。
◆ハイヒール・モモコの思い出ショットに反響
この投稿は「母の愛が伝わる」「ずっと味方…うるっときた」「お嬢さんかわいすぎる」「素敵な家族の絆にほっこり」と反響を呼んでいる。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】