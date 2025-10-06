「愛しい…！」男性が大好きな彼女の魅力を感じる瞬間９パターン
恋人に何を求めるかは人それぞれですが、「この魅力には抗えない！」と彼氏にとって絶対的な魅力を持っている彼女は、ほかに欠点があろうが大切にしてもらえるようです。今回は、10代から30代の独身男性160名に聞いたアンケートを参考に、「『七難あっても許せる！』と彼氏が愛しく思う、彼女の突き抜けた魅力９パターン」をご紹介します。
【１】「この顔を見れば明日も頑張れる」と感動するほどの笑顔のかわいさ
「笑顔のかわいさに勝るものなどない」（20代男性）など、彼女に対して「笑顔」を求めている男性は実に多いようです。表情が豊かで常にニコニコしている彼女は、知らぬ間に彼氏を元気にしているのかもしれません。
【２】「絶対に無駄遣いしないところがすごい」と尊敬できる金銭管理能力
「いいパートナーになってくれそう」（20代男性）など、無駄遣いを嫌って賢くお金を管理できる女性は、将来の結婚相手として信頼されるようです。なるべく費用のかからないデートを提案するなど、「財布に優しい彼女」をアピールすることも効果的でしょう。
【３】「すさまじいポジティブ思考だな！」と驚くほどの前向きな明るさ
「そのエネルギーに巻き込まれて、こっちまでテンションが上がる」（20代男性）など、いつも前向きなポジティブ思考の彼女は、傍にいる彼氏を元気にできるようです。常に明るく接することで、彼氏にとって太陽のような存在になれるのでしょう。
【４】「どうして俺の考えがわかるんだろう」と不思議なほど一致する価値観
「ツーカーってこと」（20代男性）など、カップルも付き合いが長くなると思考パターンが似てくるようです。彼氏の考えを無言で察知できるくらいになると、特別な彼女と思われそうです。彼氏の考えていることを想像するクセをつけるとよいかもしれません。
【５】「この人は絶対に浮気しない！」と信頼できる一途さ
「絶対に裏切らないと思える彼女には一途になる」（20代男性）など、他の男性にフラつかない彼女に対して、男性は誠実になるようです。どんなに魅力的でも、浮気がちな女性に男性は本気にならないもの。まずは彼氏に信頼されることが第一でしょう。
【６】「一緒にいてとにかく安心する」と心からリラックスできる包容力
「お互い自然体で一緒にいられることが嬉しい」（20代男性）など、傍にいて安心できる彼女は、男性にとって特別なようです。デート中も自分が楽しむことにばかり夢中にならず、彼氏がリラックスできるように配慮してあげると、包容力をアピールできそうです。
【７】「何度見ても見とれるほど美しい！」と圧倒されるルックスの良さ
「やっぱり美人が一番」（20代男性）など、彼氏が見とれるほどのルックスの良さは七難を隠すようです。ただし、付き合いが長くなれば、お互いの外見ばかり見ていられなくなるのがカップルの常。容姿以外の魅力を磨くことも忘れてはいけないでしょう。
【８】「この味じゃないともう満足できない！」と胃袋を掴まれる料理の上手さ
「おふくろの味を超えた」（20代男性）など、料理上手で胃袋をわし掴みにできる彼女は、彼氏にとって掛け替えのない存在になるようです。デートの度にお弁当を作っていくなど、食べてもらうチャンスをどんどん増やしていきたいものです。
【９】「俺のことを最優先に考えてくれてる！」と実感できる思いやりの深さ
「自分より恋人を優先できる女性はめったにいない」（20代男性）など、彼氏のことを常に思いやることができる彼女は、どんな女性にも勝る魅力があるようです。ただ彼氏を甘やかすのではなく、お互いの成長につながる行動を心がけると、深い愛情が伝わりそうです。
恋人選びはテストのような減点法ではありません。自分にとって欠点よりも魅力が上回っている相手だからこそ、好きでいられるのでしょう。末永く愛され続けるためにも、自分の魅力を磨く努力は忘れてはいけないでしょう。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年7月21日（日）から7月28日（日）まで
対象：合計160名（10代、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
