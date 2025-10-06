「お餅すぎる」生後2か月のサモエド。その無防備な寝顔に15万人が悶絶した理由【ママリ】

「お餅すぎる」生後2か月のサモエドに15万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、愛犬のさだはる君との日常をXで発信している、サモエド☆さだはる(@sadaharu__0905)さんの投稿です。猫は液体だ、とはよく言われます。しなやかで体が柔らかく、どこにでも体が収まることからそう表現されるのかもしれませんね。しかしときには犬も、液体のようになることが。





愛犬のさだはる君と暮らす投稿者・サモエド☆さだはるさんは、生後2か月のさだはる君の寝姿が、まるでお餅のようだと写真を投稿。その愛らしい姿に思わずデレデレになってしまうはず。

生後2ヶ月のサモエドの寝姿、お餅すぎる

真っ白な毛色に、顎までぺったりと床に付けて寝る姿はまさに「お餅」のようですね！とろん…と眠そうな目がとても愛らしいです。生後2か月のふわふわな毛に、ペタッと顎を付けた寝姿に「アザラシのよう」という方も。



この投稿には「この世の全てのカワイイをこの犬に置いてきた」「かわいいねぇ…とろとろだねぇ…」といった、さだはる君にメロメロになってしまった方からのコメントが寄せられていました。モチモチとろとろなお餅にそっくりな、さだはる君の成長が楽しみになりますね。見た方が癒される、素晴らしい投稿でした。

ミックス犬ですと伝えたら…素敵な返しに1万いいね

ご紹介するのは、漫画家・安達智@あおのたつき連載中(@Sato_adachi)さんのエピソードです。犬種の違う親から生まれるミックス犬。それぞれの犬種のかわいい部分を併せ持った存在ですが「ミックスです」と伝えた時の相手の反応によって、ちょっと残念な気持ちになった経験がある飼い主さんもいるかもしれません。



一方安達さんは「ミックス犬です」と伝えたところ、素敵な言葉が返されたそうです。それは愛犬にとっても飼い主にとっても優しい言葉でした。

犬ミックスですって言ったら綺麗と可愛いのミックスですか、ってその返し素敵過ぎますね～✨

「きれいとかわいいのミックスですか」と返された安達さん。愛犬のかわいい姿に着目してこんな返しをされたら「そうなんです。かわいい子なんです！」と思わず紹介したくなってしまいますね。



この投稿には「あらゆる誉め言葉を凝縮ミックスですねえ」「なんて素敵な言い回し」といったコメントが寄せられていました。確かに、この素敵な返しにも誉め言葉がミックスされています。



どの犬種であっても、飼い主の大事な家族。これからも幸せな時間をともに過ごせるといいですね。優しい言葉に癒やされる素晴らしい投稿でした。

出勤前のパワーチャージ、愛猫とのハグに4.9万いいね

ご紹介するのは、愛猫との日常をXで発信している、しぴこめᓚᘏᗢ(@chipie0826)さんの投稿したお写真です。お出かけや出勤前にペットが見送ってくれたなら、早く帰宅しよう・仕事頑張ろうという気持ちになりますよね。しぴこめさんは、出勤前に愛猫のしぴちゃんとハグする写真を投稿し「羨ましい！」とたくさんの声が寄せられました。

出勤前のパワーチャージ🐾໊

しぴちゃんはしぴこめさんの顔をガバッと覆ってハグしているように見えます。しぴこめさんは、しぴちゃんのふわふわな毛に顔を埋めているようです。猫吸いをしているのでしょうか、羨ましい限りです！



この投稿には、猫好きの方からの「この2人の絆は何物にも代え難い🤗」「どっちもチャージしてそう」といったコメントが寄せられていました。



慣れた人にしかやってくれないであろう、しぴちゃんの仕草におふたりの絆が窺えて胸が熱くなります。大切な家族とお互いにパワーチャージすることは、日常の幸せのひとつだと思わずにはいられない素晴らしい投稿でした。

