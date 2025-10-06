ＮＥＷＳの増田貴久が６日、都内で「ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド２０２５」（１３〜２５日、東京・東急シアターオーブ）記者発表会に出席した。

アメリカから来日するシンガーやダンサーが歌やダンス、スケートを披露するクリスマスショー。

増田は、同公演の応援アンバサダーを務める。好きなクリスマスソングを聞かれ「『ホワイト・クリスマス』が好き。以前、出演したミュージカル『ホリデイ・イン』で、（主演の）坂本昌行君が歌っていて大好きになった曲」と明かした。演出の金谷かほり氏は「（本公演の披露曲に）あります！」と予告した。

公演にちなみ、増田はクリスマスの思い出を聞かれると「子どもの頃、『サンタクロースを信じていないとサンタが来なくなる』と言われ信じていたのに、ある時から増田家にサンタが来なくなる時期がありまして」と切ないエピソードを告白。「もしかしたらこのショーに、増田家に来るのを忘れたサンタクロースがいるかもしれない」と冗談交じりに期待した。

会見ではサンタクロースも登壇し、ともにダンスを披露。増田は「うれしい！生サンタは初めてかもしれない。この時期に会えるということはあわてんぼうのサンタクロースかな？インスタ（に投稿するため）の２ショット撮りたかったなあ」と話した。