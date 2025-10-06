永野、人生の指針は「エミネム」
お笑い芸人の永野、サーヤ（ラランド）、芝大輔（モグライダー）が6日、都内で行われた栗山米菓『齧（かじ）りついてる？ ばかうけ 新CM記者発表会』に出席した。
【写真】「上り詰めた！」とばかうけを天に掲げる永野＆サーヤ＆芝大輔
3人は「齧りついてる？」というテーマを表現した新CMに出演。試食コーナーで報道陣から一気にカメラを向けられ、芝が「ただただ俺らがばかうけを食べるだけでいいの？」と少し困惑すると、永野は「もうその位置まで来たんですか、我々は？上り詰めましたね〜」としみじみ。シャッターチャンスとして、ばかうけを乾杯したサーヤは「もう芸能人です！ これが東京！ This is TOKYO！」と語り、ばかうけを天に掲げた。
トークセッションでは、永野が「人生の指針として、あの人の背中を追いたいなって思える人が、2人見つかった。エミネムとずんの飯尾（和樹）さん」と告白し「エミネムの映像を見たらかじりついちゃう。エミネムが日本にいたらどうなんだろうと思いながら、東京で結果を出しました」と得意げに話す一幕も。
さらに新CMになぞらえて、社会や芸能界における「齧りつきの極意」を問われると、永野は「YOSHIKIの挑み方」とフリップで回答。続けて「YOSHIKIさんは、毎回のコンサートでヘロヘロになるくらいやり切っている。『これで終わりでいいや』と出し切り、燃えきる方が結果的に長期的にやれるのではないか。自分は余力を残したほうがうまくいかないし、続かないタイプなんで」と熱く語った。
これにはサーヤも「ボケかと思って聞いたら本当にカッコよかった」と驚き、芝は「奇しくも僕の相方も“ともしげよしき”って言うんです」と被せて笑いを誘っていた。
【写真】「上り詰めた！」とばかうけを天に掲げる永野＆サーヤ＆芝大輔
3人は「齧りついてる？」というテーマを表現した新CMに出演。試食コーナーで報道陣から一気にカメラを向けられ、芝が「ただただ俺らがばかうけを食べるだけでいいの？」と少し困惑すると、永野は「もうその位置まで来たんですか、我々は？上り詰めましたね〜」としみじみ。シャッターチャンスとして、ばかうけを乾杯したサーヤは「もう芸能人です！ これが東京！ This is TOKYO！」と語り、ばかうけを天に掲げた。
さらに新CMになぞらえて、社会や芸能界における「齧りつきの極意」を問われると、永野は「YOSHIKIの挑み方」とフリップで回答。続けて「YOSHIKIさんは、毎回のコンサートでヘロヘロになるくらいやり切っている。『これで終わりでいいや』と出し切り、燃えきる方が結果的に長期的にやれるのではないか。自分は余力を残したほうがうまくいかないし、続かないタイプなんで」と熱く語った。
これにはサーヤも「ボケかと思って聞いたら本当にカッコよかった」と驚き、芝は「奇しくも僕の相方も“ともしげよしき”って言うんです」と被せて笑いを誘っていた。