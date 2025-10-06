「耳が聞こえづらくなってるココちゃんは、たまに私が帰ってきたことに気づかず、私の帰りを待ち続けてます」



【動画】名前を呼ばれて一瞬フリーズ…からの駆け寄りにきゅん

そんなコメントが添えられたシニア犬の写真がXで大きな反響を呼んでいます。写っているのは、トイプードルの「ココ」ちゃん（15歳・女の子）。窓辺に静かにたたずみ、じっと外を見つめる姿は、長年家族と過ごしてきた時間を思わせます。この写真には18万件超の“いいね”が集まり、多くの共感の声が届きました。



さらに続く投稿では、飼い主さんが声をかけた瞬間の動画も公開。振り返ったココちゃんはしばらくじっと見つめた後、ハッと気づいたように駆け寄る姿を見せています。飼い主のXユーザー・ハルくん（@9Z8lquSv8B3FMpN）に詳しくお話を伺いました。



けなげな反応が映し出す、家族との温かなつながり

ーー撮影時の状況について教えてください。



「家に帰ってきたら、いつも真っ先に駆け寄ってくるココちゃんがいなかったので窓の方を見たら、私の帰りをまだ待っているところでした。『ココちゃん』と呼んでも気づかず、外をじっと見ていたので、いつ気づくのかなとしばらく眺めていたんです。でも、なかなか反応がなかったのでスマホで撮影しながら少し大きな声で呼んでみたら、やっと振り向いてくれました。耳が聞こえづらくなってきたのは1年ほど前からになります」



ーー続く動画では駆け寄る姿がありましたね。



「少し驚いたような表情で、『あれ？ なんでいるの〜！？』という感じでした」



ーー普段、意思疎通ができていると感じる瞬間はありますか。



「私が部屋を移動すると、ずっと後をついてきます。階段を上れないハルくんとひまわりさんを置いて、2階で遊ぼうと誘うこともあります。気に入らないことがあると不機嫌になり、ハンガーストライキをして水以外は口にせず、私の気を引こうとすることもあります」



ーー生活の中で配慮していることがあれば教えてください。



「とても寂しがり屋なので、お留守番のときは私の匂いのついた物（着替えた服など）を置いてあげています」



投稿には、見る人の心を揺さぶるコメントが数多く寄せられています。



「けなげだね」

「なんて愛おしい」

「存在が心の支え」

「胸がギュッとなります」

「こんなん見たらね…泣くよ…」

「かけがえのない繋がりを感じます」

「かわいいですね。おりこうさんだ」

「かわいい。ママのこと大好きなんですね」

「もぅ尊くて…後ろから優しく抱きしめちゃう」

「かわいいと切ないが交互にきて泣いちゃった」

「シニア犬の愛しさはまた若い頃とは違うものがありますね」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）