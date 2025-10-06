契約フリーの堀琴音、BS製のUT＆アイアンを長期使用「生命線はUTです」【勝者のギア】
＜日本女子オープン 最終日◇5日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞女子ゴルフナショナルオープンの最終日は、単独トップで出た29歳・堀琴音が5バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル19アンダーで逃げ切りメジャー初勝利。通算2勝目を挙げた2022年3月の「Tポイント×ENEOSゴルフ」から3年ぶりの優勝だったが、キャロウェイのドライバー『ローグST???』など、複数社のクラブは同じものを使用する。
【写真】堀琴音の選び抜いた14本を見てみよう
■生命線のUTは11年以上同モデルなかでも目を引くのが、ブリヂストン『ツアーステージX-DRIVE GR』UT。同社ツアー担当者も発売時期について「2012年…いや、もう少し前ですかね」と、記憶をたどるだけではすぐに思い出せないモデルを愛用。堀によれば「高校3年生の時に頂いたもの」。現在29歳ということを考えると、11年以上使い続けている。それだけに、「一番こだわっているのはUTです」と堀。手放せない理由は「私にとってUTは生命線なのでブレてはいけない。モデルチェンジして溝がなくなって新しくしたことはあるけど、スピンの入り方などこれを超えるものでないと替えられない」。実は2週前に行われた「住友生命Vitalityレディス」で新作UTを2日間のみ使ったが、すぐこの“大エース”に戻した。最終日の18番パー5でも、右ラフからの2打目の刻みはこの4Uで、ここぞの場面で手にできる信頼感が日本一の戴冠につながった。ちなみに、これだけ古いヘッドなので、今では入手困難。ただ「中古ショップで購入してもう1つ持っているのであと10年はいけますね」と笑う。背景には、2〜3年前にSNSで同じヘッドを持っている人を探す投稿をし、呼応してくれた販売店舗で入手できたというエピソードもある。■アイアンも9年以上の長期使用さらに、ブリヂストン『X-CB』アイアンも長年愛用。「烏山城の時と同じです」と言うのは最終日終盤まで首位で迎えながら最後はアマチュアの畑岡奈紗に敗れる“悲劇”を経験した、9年前の2016年大会（栃木・烏山城CC）のこと。当時と同じアイアンで、あの悲劇を払拭したことになる。また、長尺パターの使用も特徴的で、「この4日間、パッティングが良かったかな」と、グリーン上も勝因の一つだった。長尺は2023年の夏からで、2年以上が経過している。極度のドライバー不振からシード落ちなど低迷した2018〜2019年頃、実は「パッティングも正直あまり良くなくて、壊滅的な感じだった」と明かす。その問題解消に向け、2018年から指導を受ける森守洋コーチがさまざまな方法を探るなか、「型にこだわる必要はない」と長尺パターを提案。さらに、同じく森コーチに師事する原江里菜からも「替えた方がいいよ」と背中を押され、使用を開始した。今大会の4日間を通じた平均パット数は28.75パットで全体13位。「ショートパットでもロングパットでも、しっかりタッチを合わせて、リズムよく打つことだけを考えてやっていました」。余計なことを考えずにパッティングに臨むための必須アイテムとなっている。なお、パターは今季28戦のうち、オデッセイが15勝（神谷そら2勝、岩井千怜、吉田優利、穴井詩、安田祐香、稲垣那奈子、内田ことこ、小祝さくら、渡邉彩香、河本結、柏原明日架、荒木優奈、金澤志奈、菅楓華）で、ピンが8勝（佐久間朱莉3勝、工藤遥加、菅沼菜々、高野愛姫、櫻井心那、鈴木愛）、スコッティ・キャメロンが3勝目（申ジエ、永峰咲希、堀琴音）で、テーラーメイドが2勝（高橋彩華、入谷響）。ゴルフボールは、タイトリストが10勝（佐久間3勝、工藤、穴井、ジエ、稲垣、高野、高橋、鈴木）、スリクソンが8勝目（岩井、安田、菅沼、入谷、内田、小祝、櫻井、菅）で、ブリヂストンが5勝目（吉田、渡邉、荒木、金澤、堀）となり、キャロウェイが4勝（神谷、河本、柏原）、テーラーメイドは1勝（永峰）。ドライバーシャフトは、フジクラの9勝（神谷2勝、吉田、穴井、稲垣、高橋、永峰、河本、荒木）に、三菱ケミカルが8勝（菅沼、高野、入谷、小祝、柏原、櫻井、金澤、菅）で続き、グラファイトデザイン（工藤、内田、渡邉、堀）が4勝目。日本シャフト（佐久間）は3勝、USTマミヤは2勝（安田、申）、PINGが1勝（鈴木）となる。【堀琴音の優勝ギア】1W：キャロウェイ ROGUE ST???（10.5°Tour AD HD-5S 45.75?）3,5W： 〃 PARADYM Ai SMOKE MAX（15,18°Tour AD HD-5S）7W：テーラーメイド Qi35（21°Tour AD HD-5S）4,5U：ブリヂストン TOURSTAGE X-DRIVE GR（23,25°MCH 60S）6〜PW；ブリヂストン TOUR B X-CB（MCI 80R）51,58°:ジューシー tT（N.S.PRO 950GH S）PT：スコッティ・キャメロン FUTURA XBALL：ブリヂストン TOUR B X
