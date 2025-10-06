ロックバンド「The Songbards」が解散することが、グループの公式ＳＮＳで公表されました。

【写真を見る】ロックバンド【 The Songbards 】 解散を発表 「メンバー間の信頼関係が大きく揺らぐ出来事が続き」「限界を感じた結果」





「The Songbards」の公式Ｘでは「突然のご報告となり大変心苦しいのですが、 このたび、年末年始に予定していたライプを含むすべての活動を中止し、 本日をもってバンドとしての活動を終了、解散することとなりました。」と、投稿。



続けて「この決断に至るまで、長い時間をかけて話し合いを重ねてまいりました。しかし、メンバー間の信頼関係が大きく揺らぐ出来事が続き、 バンドとしての基盤を保ちながら活動を続けることが難しい状況となりました。」と、説明しました。





そして「バンドとして一丸となって音楽を届けることが難しくなり、限界を感じた結果です。 無用な憶測や混乱が広がらないことを願っております。」と、記しました。公式Ｘでは「これまで支えてくださったファンの皆さま、 関係者の皆さまには心より感謝申し上げるとともに、 このような結果となりましたことを深くお詫び申し上げます。」と、投稿。続けて「今後は形を変え、それぞれがこれまでいただいた想いを胸に、 新たな道を歩んでまいります。本当にありがとうございました。」と、綴っています。



【 The Songbards プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



2017年3月に神戸で結成されたロックバンド。

UKロックに影響を受けたツインギター＆ヴォーカルと、息の合ったコーラスワークが特徴。



バンド名は、「Songbird＝さえずる鳥」と「bard (吟遊詩人)」のダブルミーニング。

メンバーそれぞれが作詞作曲に携わり、全員が歌で楽曲に参加する。







◆Guitar&Vocal

上野 皓平（うえの こうへい）

1994.5.15 生まれ

幼稚園の頃、おばあちゃんの家の小さなカラオケキットで歌う喜びを知る。



◆Guitar&Vocal

松原 有志（まつばら ゆうじ）

1994.8.29 生まれ

過去にドラムを習っていたが、高校の終わりにギターをはじめる。ハードロックからポップスまで幅広い音楽を愛す。

飼うならビーグル。



◆Drums&Vocal

岩田 栄秀（いわた よしひで）

1994.9.26 生まれ

中学生の頃に吹奏楽部で不本意ながら打楽器に配属されたことからドラムを始める。



