近年ハリウッドで存在感を高めている中国系カナダ人俳優、シム・リウが、公開中の「ラスト・ブレス」に出演している。

飽和潜水士という、あまり知られていない仕事を詳細に描く今作に「どんな冒険ができるんだろうと、喜々として取り組んだ」と語る。（石塚恵理）

海底に張り巡らされたパイプラインや通信ケーブルの補修などを担う飽和潜水士、クリス（フィン・コール）が、水深約１００メートルでの作業中に遭難してしまう。同じチームで作業していたベテランのダンカン（ウディ・ハレルソン）とプロ意識の高いデイヴ（リウ）は、暴風雨やシステムのトラブルに見舞われながらも、必死に救出を試みる。

実際の事故を基にした英国のドキュメンタリーを、共同監督の一人だったアレックス・パーキンソンがメガホンをとり、劇映画として脚色した。極寒の暗闇の中、水圧がかかった状態で作業をする飽和潜水士は、地球上で最も危険な職業の一つとされる。「こういう仕事をしている人たちの存在を、世界に紹介できることに、まずわくわくした」と話す。

潜水シーンは、撮影前に訓練を積み、すべて水中で撮った。「僕らにとっては、この仕事の実情を忠実に描くことがとても大事だった」と話す通り、作中では潜水服や機材の取り扱いに加え、水圧に慣れるために加圧室で過ごす様子など、飽和潜水士の仕事内容がリアルに描かれている。

ドキュメンタリーは２０１２年、北海の海底で作業中だった飽和潜水士たちが見舞われた大事故と救出劇の背景に迫ったものだった。同作に出演し、自身の役のモデルとなったデイヴ・ユアサさんの印象を「落ち着き払ったエネルギーを持っていて、やるべきことを一歩ずつ確実にやり遂げるような人」と話す。

対して、自身については「何をやりたくて何をやりたくないとか、常に感情で判断するタイプ」と言う。ユアサさんと対面した時は「僕とはまるで逆な人だと思ったので、とても緊張しました」と笑った。

２３年の「バービー」など話題作への出演が続く。転機は２１年、マーベル作品「シャン・チー／テン・リングスの伝説」に主演したことだ。アジア系俳優として初めてマーベルのヒーローを演じた反響は想像以上に大きかった。

「アジア系の方に、よく『自分に顔の似たスーパーヒーローが現れて、子供が喜んでいる』と声をかけられます。僕の時代にはかなわなかったことだから、ありがたいし、誇りに思う」

同作は「アベンジャーズ」シリーズにも加わり、現在は来年公開予定の新作を撮影中という。「自分のためにも、アジア人のためにも、役を獲得すべく奮闘していきたい」