10月5日（日）午前3時、小笠原近海で「台風22号」が発生しました。

【画像で見る】「台風22号」いつどこで雨が降る？最新の雨・風シミュレーション 関東などに活発な雨雲かかる見込み

今後、台風は暖かい海面水温エリアを通過するため、水蒸気をエネルギーにして、発達する見込みです。週の後半は関東から東海にも接近し、雨などの影響が出るおそれがあります。

現在は北西方向に進んでいますが、この後は上空の偏西風に流されるように、東へ進む見込みで、関東や東海などに接近する恐れがあります。

■6日（月）正午

父島の南南西約210キロ 北西 時速10㎞

中心気圧：992hPa

最大風速：25ｍ

最大瞬間風速：35ｍ

強風域：中心の東側330㎞以内と西側220㎞以内

■7日（火）正午の予想（強い台風）

中心気圧：980hPa

最大風速：35ｍ

最大瞬間風速：50ｍ

暴風警戒域：予報円の中心から半径210㎞以

■8日（水）午前９時の予想

中心気圧：970hPa

最大風速：40ｍ

最大瞬間風速：55ｍ

暴風警戒域：予報円の中心から半径350㎞以内

■9日（木）午前9時（非常に強い台風）

中心気圧：955hPa

最大風速：45ｍ

最大瞬間風速：60ｍ

暴風警戒域：予報円の中心から半径460㎞以内

■10日（金）午前9時（強い台風）

中心気圧：955hPa

最大風速：40ｍ

最大瞬間風速：55ｍ

暴風警戒域：予報円の中心から半径520㎞以内

■11日（土）午前9時（強い台風）

中心気圧：975hPa

最大風速：35ｍ

最大瞬間風速：50ｍ

暴風警戒域：予報円の中心から半径590㎞以内

スーパーコンピュータの雨の予想シミュレーションでは、関東など東日本の太平洋沿岸や伊豆諸島などに、活発な雨雲がかかる見込みです。

現段階で、伊豆諸島で大雨警報が出るおそれがあるほか、静岡や千葉、四国の一部で暴風警報が発表される可能性があります。

また、太平洋沿岸は広い範囲で高波にも警戒が必要になるほか、千葉県や神奈川県は高潮のおそれがあります。

夏から秋にかけて、海水温の上昇などにより日本各地の潮位は、一年のうちで最も高くなります。



このため、平常の潮位が高い所に、潮位の上昇が重なると、沿岸の低地では浸水などの被害が生ずるおそれがあります。今後の台風の進路には、ご注意下さい。

台風が最も日本列島に近づくのは、木曜日とみられますが、今後の進路次第では、大雨のエリアが広がったり、暴風のェリアが広がったりすることも考えられます。



最新の情報にご注意ください。