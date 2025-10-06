UGREENの長寿スマートトラッカー、過去最安千円台は確保 #Amazonプライム感謝祭
Amazon（アマゾン）では、2025年10月4日（土）0時から10月6日（月）23時59分まで｢Amazonプライム感謝祭先行セール｣を開催中。
セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、Appleの「探す」認証＆交換可能な電池寿命が最大2年も持続する「FineTrack Smart Finder」や、電池寿命が最大18ヶ月の「FineTrack Mini Smart Finder」など、UGREEN（ユーグリーン）の紛失防止タグがお得に登場しています。
Apple「探す」認証で安心追跡＆電池寿命2年。UGREENの紛失防止タグ「FineTrack Smart Finder」が46％オフ！
UGREEN FineTrack Smart Finder 1個 スマートトラッカー Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) iPhone対応 スマートタグ SmartTrack 紛失防止タグ/探し物 鍵/バッグ/財布/荷物/ペットの首輪など用 置き忘れ防止 スマホ鳴らす/防水/軽量
1,359円
（46％オフ）
UGREEN FineTrack Smart Finder 2個 スマートトラッカー Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) iPhone対応 スマートタグ SmartTrack 紛失防止タグ/探し物 鍵/バッグ/財布/荷物/ペットの首輪など用 置き忘れ防止 スマホ鳴らす/防水/軽量 2（個）セット
2,549円
（27％オフ）
最大18ヶ月の電池寿命を実現したUGREENのBluetoothトラッカー「FineTrack Mini Smart Finder」が最大27％オフ！
UGREEN FineTrack Mini Smart Finder 1個 Appleの「探す」（iOSのみ）iPhone対応、18ヶ月交換可能バッテリー、80dBビープ音のスマートタグ、 紛失防止タグ/探し物、カバン、鍵、スーツケース、パスポート用Bluetoothトラッカー
1,359円
（15％オフ）
UGREEN FineTrack Mini Smart Finder 2個 Appleの「探す」（iOSのみ）iPhone対応、18ヶ月交換可能バッテリー、80dBビープ音のスマートタグ、 紛失防止タグ/探し物、カバン、鍵、スーツケース、パスポート用Bluetoothトラッカー 2pack
2,549円
（27％オフ）
UGREENの充電式カードタイプ紛失防止タグ「FineTrack Slim Smart Finder」が29％オフのセール特価で販売中！
UGREEN FineTrack Slim Smart Finder 紛失防止タグ トラッカーカード スリム1.7ｍｍ超薄型財布ファインダー、SmartTrack Card、Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) 、iPhone対応 スマートタグ、スマートトラッカー IP68防水 置き忘れ防止/スマホ鳴らす 財布、キー、荷物タグ用 【充電式】
2,690円
（29％オフ）
スマホからSmarTrackを鳴らして持ち物の置き場所を確認できる、Anker Eufyの紛失防止タグが33％オフ！
Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Card (iPhone用) (紛失防止タグ) 【 Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / なくしものが、無くなる/スマートタグ/盗難防止タグ/探し物/スマホが見つかる/置き忘れ防止/スマホ鳴らす】
2,690円
（33％オフ）
Anker Eufy (ユーフィ) SmartTrack Link (Android用) (紛失防止タグ) 【 Googleの「検索ハブ」に対応 (Android端末のみ) / なくしものが、無くなる/探し物/スマホが見つかる/スマホ鳴らす】
1,990円
（33％オフ）
最大50％オフも。SwitchBotやロジテックなどの紛失防止タグも軒並みセール特価に！
【4役を1枚に】SwitchBot スマートトラッカー カード Appleの「探す」に対応 紛失防止タグ スイッチボット 超薄型 IP67防水 小型 軽量 スマートタグ 忘れ物防止 タグ ロックシリーズのカードキーに対応 誕生日 プレゼント
2,680円
（23％オフ）
ロジテックダイレクト スマートトラッカー iPhone 探す アプリ 対応 ワイヤレス充電 紛失防止 スマートタグ amine 忘れもの防止タグ カード型 LGT-LWCSTCW01DB
2,480円
（17％オフ）
Life360 Tile Mate スタンダードモデル ブラック スマートトラッカー スマートタグ 紛失防止タグ 置き忘れ防止 3年間電池交換不要 音を鳴らして場所をお知らせ 長距離接続 防水機能 Bluetooth接続範囲外でも探せる 小型 iOS Android 対応 カギやバッグに
1,990円
（50％オフ）
なお、上記の表示価格は2025年10月6日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
