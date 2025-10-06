梶裕貴、ＳＮＳで流布する不貞行為など悪質情報は「事実無根」…所属事務所が声明、削除呼びかけ

声優事務所「ヴィムス」は６日、所属する声優・梶裕貴についての「⼀部インターネット上の誤情報について」とする声明を発表。ＳＮＳなどで流布されている悪質情報について「事実無根」と否定し、改善されず人格侵害が認められた場合、法的措置を講じることを表明した。

梶は「進撃の巨人」のエレン・イェーガー役をはじめ、「僕のヒーローアカデミア」や「あんさんぶるスターズ！」など人気作に多数参加する人気声優。２０１９年６月に人気声優の竹達彩奈と結婚し、２２年１１月に第１子が誕生した。声明では「本人は本来、このような話題に触れることを望んでおりませんが、本人のみならず親族にまで悪影響が及んでいることを重く受け止め、あらためて以下の通りご報告いたします」とし、「・梶裕貴は、不貞行為などの公序良俗に反する行為を一切行っておりません。・趣味嗜好（しこう）などに関して揶揄（やゆ）されている内容についても、全くの事実無根です」と全面的に否定した。

これまでも事実無根の書き込みに対して警告をしているが、「依然として虚偽の書き込みや憶測が拡散されている状況」との認識を示した。弁護士による調査で違法と評価しうる投稿を複数確認しているといい「虚偽情報を拡散、投稿している心当たりのある方は、直ちに該当の書き込みを削除等、相応（ふさわ）しい対応をしていただきますようお願いいたします」と警告するとともに、同社が開設した当該投稿に対する「誹謗中傷報告専用フォーム」の利用も呼びかけた。