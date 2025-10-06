中華メニューに注目！「簡単×〇〇」検索組み合わせランキング

パパッと作れて大満足！ 忙しいときに作りたい「簡単×〇〇」

クックパッドは、食欲の秋にあわせて、検索サービス「たべみる」（※1）のデータから「簡単×○○」の検索ランキングを発表しました。共働き世帯が約7割（※2）を占める時代となり、物価高も背景に「時間がなくても家族が満足する料理」への関心が高まる中、現代家庭の料理ニーズの変化が浮き彫りになりました。「簡単×親子丼」が2年連続で1位を維持し、2位から5位まで簡単中華メニューが占めました。





共働き7割時代、「時短×家族満足」が最重要課題に

総務省の「労働力調査（詳細集計）」（※2）によると、共働き世帯は年々増加しており、2024年時点で共働き世帯は1,300万世帯となり、前年の1,278万世帯から22万世帯増加しています。一方で専業主婦世帯は508万世帯と前年の517万世帯から9万世帯減少しており、共働き世帯の割合は約7割を占める時代となっています。

このうち「夫婦と子供がいる共働き世帯」は796万世帯で、共働き世帯全体の約6割を占めており、子育て世帯での共働きが一般化していることが分かります。

さらに総務省統計局によると、消費者物価指数は2020年の100から2024年には108.5へと8.5%上昇する（※3）中、外食費も削減せざるを得ない状況が続いています。結果として「限られた時間と予算で、家族が満足する料理を作りたい」という切実なニーズが拡大しています。

「簡単×○○」検索組み合わせランキング、中華メニューが上位を席巻

共働き世帯が増加し物価高が続く中、多くの家庭で「簡単で美味しいレシピ」への関心が高まっています。時間がない中でも家族に喜んでもらいたい、そんな想いから「簡単」をキーワードとしたメニュー検索が日常的になっています。

クックパッドの検索データから「簡単」と組み合わせて検索される上位メニューの変化を分析すると、現代家庭の料理ニーズの変遷が見えてきました。多くの利用者は「簡単×メニュー名」で検索し、さらにつくれぽ数で絞り込むことで、実際に家庭で作られて満足度の高い安心できるレシピを選んでいます。





注目の変化：



•親子丼が2年連続1位を維持：安定した人気を保つ定番家庭料理



•2025年は2位から5位まで、人気中華メニューが席巻：麻婆豆腐、チンジャオロース、エビマヨ、ホイコーローがランクイン



•中華メニューの共通点：味が濃く主役級でありながら、ひき肉や冷凍エビなど身近な食材で作れる



「簡単×食材」検索で見える家庭料理の変化

さらに「簡単」と食材を組み合わせた検索の変化を見ると家庭のニーズの変遷が浮き彫りになります。





注目の変化：



•鶏胸肉が5年連続1位を維持：高タンパク・低コストの最強食材として定着



•2025年は肉類が上位独占：鶏胸肉、鶏もも肉、ささみ、豚こま切れ肉がトップ4



•ホットケーキミックスの大幅下落：2023年まで上位常連だったが2025年は圏外



•タンパク質重視の傾向：健康志向と節約志向を両立する食材選択

クックパッドが提案する「食欲の秋、家族に愛される実証済み簡単レシピ」

忙しい中で作る簡単レシピに対し「本当に家族が満足してくれるのか」という不安を感じる方は多いはずです。クックパッドでは、実際に作った人からの写真付きレポート「つくれぽ」により、レシピの再現性と満足度が可視化されています。

現在、つくれぽが100件以上ついた簡単レシピは1万件存在し、これらのレシピは多くの家庭で「作って良かった」と評価されています。多くのレシピに「子供が完食してくれました！」「忙しい日の救世主レシピです」「家族からリピート要求されています」「簡単なのに手抜き感がない」といった家族満足度の高いつくれぽが寄せられています。

本レポートでは、つくれぽ数上位のメニューから、秋の食卓に特におすすめの、家族に愛され続けている簡単レシピを紹介します。

食品企業も「簡単調理」を強化、家庭の選択肢が多様化

「簡単だけど満足」ニーズの高まりを受け、食品企業も対応を強化しています。



調味料分野では、下ごしらえや味付けを省きながらも本格的な仕上がりを実現できる商品が相次いで投入され、家庭の調理を後押ししています。



一方で冷凍食品分野では、“手作り感のある簡単調理”を打ち出した商品が広がり、買うだけでなく作る楽しさも残したいという生活者ニーズに応えています。

こうした中、クックパッドの簡単レシピは「買う中食」と並行して「作る簡単レシピ」として、現代家庭の重要な選択肢となっています。

※1「たべみる」について



・クックパッドの食の検索データサービス「たべみる」



利用者数No.1の料理レシピサービス「クックパッド」の検索・アクセスログデータを活用した、明日の食が見えるビッグデータサービスです。食材・地域・季節・食用シーン（誕生日や運動会など）といった様々な切り口で分析を行えます。



・「たべみる」データご利用時は、以下クレジットのご掲載をお願いします。



※使用ツール:クックパッド 食の検索データサービス「たべみる」



※SI値:Search Indexの略で、1000回あたりの検索頻度です



※マッチ度:指定キーワードとの組み合わせ検索頻度を、100回あたりの割合で示す指標



※2 総務省労働力調査（基本集計）2025年2月公表「令和6年労働力調査年平均結果の概要」



※3 総務省統計局 消費者物価指数 2025年1月公表「2024年平均の全国消費者物価指数」