◇ア・リーグ地区シリーズ第2戦 マリナーズ 3―2 タイガース（2025年10月5日 シアトル）

イチロー氏の「愛弟子」であるマリナーズのフリオ・ロドリゲスが、値千金の決勝打を放った。

2―2の同点に追い付かれた直後の8回、1死から今季60本塁打の2番ローリーが二塁打で出塁。

この絶好機でロドリゲスが勝ち越しの二塁打を左翼線に運ぶと、本拠地は大歓声に包まれた。

ロドリゲスは試合後のインタビューで「これは間違いなくナンバーワンだ」と興奮を隠せず。

「今夜、チームとして勝利を収めることができたのは本当に特別なこと。ファンの皆さんの姿、そして彼らが盛り上がっている様子を見るだけでも、本当に特別な思い出だ。いつまでも心に残るだろう」

ロドリゲスはマイナー時代から球団会長特別補佐兼インストラクターのイチロー氏からアドバイスを受け、キャッチボールの相手を務めるなどの「愛弟子」だ。

イチロー氏は8月、永久欠番のセレモニーでチームに向けて「Seize the moment（この瞬間をつかめ）」との言葉を投げかけて激励。

ロドリゲスはその言葉に「本当に胸に突き刺さった。目指す場所にたどり着くためには、多くの瞬間を逃してはならないからだ。本当に心に響いた。彼の言葉がどれほど重みを持つかは、選手なら誰もが分かっていると思う」と感銘を受け、現在はチームのスローガンにもなっている。