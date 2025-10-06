「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」６日午後１時現在でＨｅａｒｔｓｅｅｄ<219A.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



ハートシードはストップ高カイ気配に買われる展開。９月末を境に連日のストップ安を交え大きく売り込まれたが、前週末に下げ止まりプラス圏に切り返して着地していた。週明けとなったきょうは一気に買い戻しの動きが加速した。デンマークの製薬大手ノボノルディスクから提携解消の通知を受けたと発表したことを受け、先行き収益懸念が広がり狼狽的な売りが噴出したが、貸株市場を通じた空売りなどが下げを助長していた可能性も指摘され、足もとでそのショートカバーが上昇に寄与しているとみられる。



出所：MINKABU PRESS