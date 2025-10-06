【月曜日のウインナー】へとへとで居残り残業。もしもできたての夜食が届いたら
モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店1』から一部抜粋・編集しました。
■月曜日のウインナー
■ウインナーのおいしい焼きかた
材料（1人分）
ウインナーソーセージ（お好きなものを）……3本
水……大さじ1/2
作り方
1. フライパンにウインナーソーセージ、水を入れて中〜強火にかける。
2. 転がしながら焼き、水けがなくなってウインナーの油が全体に回って焼き色がついたら火を止める。
水を加えて焼くことでパリッと仕上がります。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店1』