★医者の冷蔵庫★

季節の変わり目は体調を崩しやすいタイミング

お医者さんの私生活をチェックして自宅で無理なくできる健康習慣を調査！

今回、教えていただくのは、内科医・市原由美江先生！

【出演者】小島奈津子・市原由美江

【ご紹介した料理】

★砂肝とピーマンの玄米酢炒め





【材料】

・砂肝 200g

・ピーマン ２個

・玄米酢 大さじ１

・ごま油 大さじ１

・塩こしょう 適量

・チューブにんにく 適量

【作り方】

〆輯里肇圈璽泪鵑錬mm幅に細切りにする

▲侫薀ぅ僖鵑砲瓦淕を熱す

先に砂肝を炒めながら、塩胡椒、ニンニクチューブをいれ火がだいたい通るまで炒める

ぅ圈璽泪鵑魏辰┐靴鵑覆蠅垢襪泙梅屬瓩

ゾ潴、お酒、玄米酢をそれぞれ大さじ1杯加える

少し煮詰めたら完成

★もやしとニラのナムル





【材料】

・もやし １袋（200g）

・ニラ 半袋（4〜5本）

・しょうゆ 大さじ1.5

・ごま油 大さじ2

・鶏ガラだし 小さじ1

・豆板醤

・すりおろしニンニク

【作り方】

，發笋1袋(200g)とニラ半袋(4〜5本)を600Wのレンジで4分程度加熱

△瓦淕大さじ2、しょうゆ大さじ1.5、鶏ガラだし小さじ1を混ぜ合わせる

お好みで豆板醤やすりおろしニンニク少々加えたら完成