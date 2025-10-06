芸術の秋！注目の展覧会が25日から上野の国立西洋美術館で始まります！

フランス・パリにある”印象派の殿堂”とも呼ばれるオルセー美術館から、名画の数々が上野にやってきます！

『オルセー美術館所蔵 印象派 室内をめぐる物語』

印象派というと、戸外で描かれた作品を思い浮かべますが、今回は「室内」をテーマにした作品が多く選ばれています。

印象派の時代に、画家たちは室内を、どう描いたのか？興味深いですよね。

マネ、ドガ、モネ、ルノワール、セザンヌなどおよそ70点が来日します。

その中には、日本初公開となる若き日のドガによる代表作『家族の肖像（ベレッリ家）』も注目作品の１つがあります。

他にも、展覧会のメインビジュアルになっている作品の１つ、ルノワールの『ピアノを弾く少女たち』など、ぜひ印象派の時代の息吹を感じてください。

さらに、国内外の重要作品も加えた、およそ100点で”戸外の光”だけではない、印象派の”もう一つの魅力”に迫ります。

今週は、展覧会開催を前に楽しみ方をご紹介。

展覧会オリジナルグッズから、すでに始まっているコラボレーション企画、ホテルで楽しめるアフタヌーンティーなどなど！

作品をモチーフにしたりインスピレーションを受けて作られた”室内”をテーマにしたグッズも興味深いものばかり！

スタジオにたくさんお持ち頂きました！

読売新聞社の野谷拓夢さんと、名倉ゆかりさんにお話を伺います。

〜ラインナップ〜

【月】オルセー美術館から印象派の名作が来日

【火】ドガ、ルノワールの名作から誕生した展覧会グッズ

【水】室内をテーマにした展覧会グッズ

【木】印象派を五感で楽しめるアフタヌーンティー企画

【金】お得なチケット情報、音声ガイドもあります

〜イベント概要〜

【タイトル】『オルセー美術館所蔵 印象派 室内をめぐる物語』

【会期・会場】10月25日から2026年2月15日まで。上野・国立西洋美術館にて開催

【オフィシャルサイト】https://www.orsay2025.jp