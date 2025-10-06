レゾナックは大幅４日続伸、プラスチックのケミカルリサイクルによる低炭素アンモニア事業を拡大へ

レゾナック・ホールディングス<4004.T>が大幅高で４日続伸している。この日午後、川崎事業所（川崎市川崎区）におけるプラスチックのケミカルリサイクルによる低炭素アンモニア事業の拡大を決定したと発表しており、好材料視されている。



現在、川崎事業所では、使用済みプラスチックをガス化ケミカルリサイクル（川崎プラスチックリサイクル「ＫＰＲ」と呼称）によって得られる使用済みプラスチック由来の水素と、都市ガスを改質することによって得られる水素を原料にしてアンモニアを製造・販売しているが、使用済みプラ由来の水素のみを原料にしてアンモニアを製造することで、同社の国内生産アンモニアの低炭素化を目指す。なお、３０年４月からの設備稼働開始を計画している。



