「ヴィタメール」のチョコレートがリニューアル！ポップアップカフェ「ヴィタメール ショコラルーム」潜入レポ
ベルギー王室御用達のチョコレートブランドとして長年愛され続ける「ヴィタメール」。伝統を受け継いだ上質なショコラやケーキで、幅広い世代のファンを魅了している。
【写真】2日間限定で開催されたポップアップカフェ「ヴィタメール ショコラルーム」
そんなヴィタメールが、ブランドの代表商品である「ショコラ・ド・ヴィタメール」「ショコラ・グラン」「ショコラ・リュクス」の3商品を2025年9月1日より順次リニューアル発売。素材により磨きをかけ、日本人の味覚に合わせた味わいに進化を遂げた。
さらに、今回のリニューアルを記念したポップアップカフェ「ヴィタメール ショコラルーム」が8月19日・20日に開催。新商品をひと足先に体験できる特別なイベントとあり、会場は多くの来場者で賑わいを見せた。
■ベルギー王室御用達の「ヴィタメール」とは？
1910年にベルギー・ブリュッセルで創業されたヴィタメールは、100年以上にわたり、本場のショコラ文化を牽引してきたショコラトリー。高い品質と職人技が評価され、“ベルギー王室御用達ブランド”としての地位を確立している。
日本には1990年に上陸し、本格的なチョコレートを提供。以降、多くのファンに支持されている「ヴィタメール」は、伝統を大切にしながらも時代に合わせた進化を続けているのだとか。また、奥深い味わいに加え、日本人の味覚にも合うように繊細な工夫が取り入れられている点も大きな魅力。
■リニューアルされた3商品の特徴
ベルギーショコラは、さまざまな形のチョコレートの型にガナッシュやプラリネをひと粒ずつ丁寧に絞って閉じ込めるのが伝統的な製法。
手間のかかる製法ではあるものの、彩りや艶のあるビジュアルも魅力となるため、ヴィタメールではこの製法を大切に守り続けているそうだ。そうした伝統に、ヨーロッパのトレンドや文化といった本店のエッセンスを取り入れつつ日本人の味覚に合わせた、さらに洗練されたラインナップとして登場したのが、今回のリニューアル商品である。
一つ目の「ショコラ・ド・ヴィタメール」は、多彩な味わいをクーベルチュールチョコレートで包み込んだ、ヴィタメールを代表するショコラの詰め合わせ。一つひとつが宝石のように煌めき、見た目も美しいひと品だ。
カカオの風味と素材のよさを引き立てたガナッシュやプラリネが特徴の「ショコラ・グラン」は、シンプルで上品な味わいのショコラを詰め合わせている。口に入れた瞬間に広がるカカオの奥深さと、なめらかな口どけがたまらない。
「ショコラ・リュクス」は、こだわりのショコラやタブレットなど、ヴィタメールならではの味わいを存分に堪能できるひと箱。開けると漂う上質なカカオの香りと、バリエーション豊かなラインナップに心が躍る。お気に入りを探しながら味わうのはもちろん、家族や友人とシェアして食べ比べるのもおすすめ。
■「ヴィタメール ショコラルーム」に潜入！
リニューアルを記念して8月19日・20日に開催されたポップアップカフェ「ヴィタメール ショコラルーム」は、生まれ変わったショコラの魅力を体験できる特別な空間に。ブランドの世界観が表現された会場内には、新たなショコラが一つひとつ美しく並び、来場者を魅了した。
試食を楽しんだ来場者からは、「今までのヴィタメールとはまた違った新鮮さがある」「上品な甘さと香りのバランスが絶妙」といった声も。写真映え抜群のフォトスポットも設置され、多くの人がスマホを片手に撮影を楽しむ姿が見られた。
本イベント限定のカフェメニューもあり、なかでも人気を集めていたのが、バターの香りが広がるサクサク食感のクレープ。焼き上がるたびに漂う甘い香りに、思わず足を止める人も多かった。リニューアルを記念したこの特別なイベントは、ヴィタメールの新たな一歩を示すものとして、大勢の来場者の記憶に刻まれたはずだ。
今回のリニューアルによって、より洗練されたラインナップがそろい、日常をちょっと贅沢にしてくれる存在へと進化したヴィタメールのショコラ。新しくなったショコラを味わって、心ときめくひとときを過ごしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】2日間限定で開催されたポップアップカフェ「ヴィタメール ショコラルーム」
そんなヴィタメールが、ブランドの代表商品である「ショコラ・ド・ヴィタメール」「ショコラ・グラン」「ショコラ・リュクス」の3商品を2025年9月1日より順次リニューアル発売。素材により磨きをかけ、日本人の味覚に合わせた味わいに進化を遂げた。
■ベルギー王室御用達の「ヴィタメール」とは？
1910年にベルギー・ブリュッセルで創業されたヴィタメールは、100年以上にわたり、本場のショコラ文化を牽引してきたショコラトリー。高い品質と職人技が評価され、“ベルギー王室御用達ブランド”としての地位を確立している。
日本には1990年に上陸し、本格的なチョコレートを提供。以降、多くのファンに支持されている「ヴィタメール」は、伝統を大切にしながらも時代に合わせた進化を続けているのだとか。また、奥深い味わいに加え、日本人の味覚にも合うように繊細な工夫が取り入れられている点も大きな魅力。
■リニューアルされた3商品の特徴
ベルギーショコラは、さまざまな形のチョコレートの型にガナッシュやプラリネをひと粒ずつ丁寧に絞って閉じ込めるのが伝統的な製法。
手間のかかる製法ではあるものの、彩りや艶のあるビジュアルも魅力となるため、ヴィタメールではこの製法を大切に守り続けているそうだ。そうした伝統に、ヨーロッパのトレンドや文化といった本店のエッセンスを取り入れつつ日本人の味覚に合わせた、さらに洗練されたラインナップとして登場したのが、今回のリニューアル商品である。
一つ目の「ショコラ・ド・ヴィタメール」は、多彩な味わいをクーベルチュールチョコレートで包み込んだ、ヴィタメールを代表するショコラの詰め合わせ。一つひとつが宝石のように煌めき、見た目も美しいひと品だ。
カカオの風味と素材のよさを引き立てたガナッシュやプラリネが特徴の「ショコラ・グラン」は、シンプルで上品な味わいのショコラを詰め合わせている。口に入れた瞬間に広がるカカオの奥深さと、なめらかな口どけがたまらない。
「ショコラ・リュクス」は、こだわりのショコラやタブレットなど、ヴィタメールならではの味わいを存分に堪能できるひと箱。開けると漂う上質なカカオの香りと、バリエーション豊かなラインナップに心が躍る。お気に入りを探しながら味わうのはもちろん、家族や友人とシェアして食べ比べるのもおすすめ。
■「ヴィタメール ショコラルーム」に潜入！
リニューアルを記念して8月19日・20日に開催されたポップアップカフェ「ヴィタメール ショコラルーム」は、生まれ変わったショコラの魅力を体験できる特別な空間に。ブランドの世界観が表現された会場内には、新たなショコラが一つひとつ美しく並び、来場者を魅了した。
試食を楽しんだ来場者からは、「今までのヴィタメールとはまた違った新鮮さがある」「上品な甘さと香りのバランスが絶妙」といった声も。写真映え抜群のフォトスポットも設置され、多くの人がスマホを片手に撮影を楽しむ姿が見られた。
本イベント限定のカフェメニューもあり、なかでも人気を集めていたのが、バターの香りが広がるサクサク食感のクレープ。焼き上がるたびに漂う甘い香りに、思わず足を止める人も多かった。リニューアルを記念したこの特別なイベントは、ヴィタメールの新たな一歩を示すものとして、大勢の来場者の記憶に刻まれたはずだ。
今回のリニューアルによって、より洗練されたラインナップがそろい、日常をちょっと贅沢にしてくれる存在へと進化したヴィタメールのショコラ。新しくなったショコラを味わって、心ときめくひとときを過ごしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。