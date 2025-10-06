株式会社オリエンタルホビーは、10月18日（土）・翌19日（日）の2日間にかけて「ビリンガム カメラバッグ展 2025 大阪」を開催する。会場はカメラのナニワ 梅田中古買取センター2階の特設スペース。

英国の老舗ブランド「Billingham（ビリンガム）」の代表的なカメラバッグやポーチを中心に、15モデル以上を展示する。素材の質感や機能性など、実際に手に取って体感できる機会になるという。

なお、会場での販売は実施しないとしている。

各日先着30名には、Billinghamのオリジナルクリーニングクロスをプレゼントする。

オリジナルクリーニングクロス

同社は過去にも横浜みなとみらいでBillinghamの展示会を実施したことがあるが、大阪での開催は今回が初という。

イベント名

ビリンガムカメラバッグ展 2025 大阪



開催日時

2025年10月18日（土）・10月19日（日）



開催時間

11時00分～17時00分



会場

カメラのナニワ 梅田中古買取センター2F 特設スペース

出展モデル

72：28,710円 ハドレーデジタル：35,640円 ハドレースモール：45,045円 ハドレースモールプロ：51,480円 ハドレープロ：53,955円 ハドレープロ2020：61,380円 ハドレーラージ：51,480円 ハドレーワン：66,330円 ミニイベンター：89,100円 イベンターMKII：124,740円 TEN-16：25,740円 コンパクト ストゥアウェイ：40,590円 エアライン ストゥアウェイ：40,590円 ポーラ ストゥアウェイ：40,590円 エンドポケット各種：15,147円～ 50thキーホルダー：3,960円

※変更になる場合あり