SAGA久光とゾンビランドサガとの特別コラボイベントの内容が明らかに

大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスが5日（日）、『劇場版ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』の公開を記念した開幕ホームゲームでのイベントが決定したことをクラブ公式サイトで発表した。

佐賀県を舞台とした人気ゾンビアニメのゾンビランドサガ。同作の映画が2025年10月24日（金）に公開されることに伴い、佐賀を本拠地とするサッカーチームのサガン鳥栖やバスケットボールチームの佐賀バルーナーズ、プロ野球チームの読売ジャイアンツと福岡ソフトバンクホークスに加え、バレーボール界からはSAGA久光がコラボイベントを開催することが以前に発表されていた。

SAGA久光とのコラボイベントは、10月19日（日）にSAGAアリーナで行われるクインシーズ刈谷とのSVリーグ女子第2節GAME2を『劇場版ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス 公開記念 未来へ繋げ！決戦！SAGAアリーナ!スペシャルマッチ』と題して実施されることが決定。

当日は、描き下ろしイラスト公開、キャスト出演イベントやオリジナルグッズの販売の他、来場者プレゼントも提供される予定とし、さらに詳しい内容については後日改めて発表するとしている。