Photo: にしやまあやか

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

旅先のホテルで荷物を広げると、あっという間に部屋を散らかしてしまう。そんな「あるある」に心当たりはありませんか。

私もまさにそのタイプなのですが、「QUICK PACK travel」を使ってみたら状況が一変。複数のポケットを備え、スーツケースのように大きく開く構造が、ホテルの散らかりを防いでくれたんです。

今回は1泊2日の出張で実際に使ってみたので、荷造りからホテル滞在までこのバッグの活躍ぶりをレビューしたいと思います。

気の利いた収納ギミックがたくさん

Photo: にしやまあやか

こちらが今回の相棒「QUICK PACK travel」。

リュックでありながらスーツケースのように大きく開く構造がポイントで、メイン収納のチャックを開くだけで奥までしっかり見渡せます。

Photo: にしやまあやか

中には仕切りやポケットがたくさん用意されているので、ポーチ要らず。化粧品などの小物もポケットに分けて入れるだけで自然に整理が進みました。

Photo: にしやまあやか

特徴的なのが、背負いながらさっと取り出したい物たちのために、マグネット開閉のポケットが2つ用意されているところ。背中からすぐの位置にあるマグネットポケットには、パスポートやチケットなど、盗難は防ぎたいけれどさっと取り出したいものを収納できます。

Photo: にしやまあやか

もう1つ、正面のファスナー付きポケットのすぐ後ろのマグネットポケットには、もっと使用頻度の高いスマホ用に用意されています。

Photo: にしやまあやか

個人的に感動したのは、メイン収納の内部にあるグラスポケット。リュックの両サイドにあるファスナーからアクセスできるこのポケットは、サングラスを傷つけずに収納できるようになっています。嵩張るケースを持ち歩かなくても、大事なサングラスを安全に持ち運べてありがたかったです。

Photo: にしやまあやか

1泊2日の荷物を入れてもこれくらい。夏場で着替えが嵩張らないというのもありますが、コンパクトな見た目でありながら容量はたっぷりな印象を受けました。

お部屋では小さな専用クローゼットに変身

Photo: にしやまあやか

出張先のホテルでは、化粧品など細かな物を出しっぱなしにたり、荷物の出し入れの際に床に荷物が散乱したりで、すぐに散らかるのがいつものパターン。

ところが「QUICK PACK travel」は、パカっと開けてそのまま吊るせば小さな専用クローゼットが誕生です。このまま荷物を出し入れできるので、床はスッキリとしたまま。開けた状態で吊るせるから、荷物の取り出しもスムーズ。ホテルの滞在が快適になりました。

ちなみに、ハンガーバーにはバッグハンガーを使って吊るしていますが、実はこのバッグハンガー、「QUICK PACK travel」の付属品というのがスゴいところ。

リュック天面に専用の隠しポケットが用意されており、常に携帯できるようになっています。

車移動の旅にも便利だった

Photo: にしやまあやか

今回は車での出張だったので、助手席に置いて移動しました。車の中でもパカっと開いたままにしておけば、移動のおとものおやつやドリンクにもすぐアクセスできます。

背負って持ち歩く電車旅にも良いですが、車移動中心の出張でも荷物整理の実用性を優先して持っていって大正解でした。

実は「QUICK PACK travel」、今回の出張では登場しなかった機能がまだまだ隠されています。プロジェクトページには余すことなく紹介されているので気になった方はぜひチェックしてみてください。下記のリンクからアクセスいただけます。

ユーザー数1万人突破の『QUICK PACK』シリーズから初の旅行者向けリュック 23,890円 先着40名様限定 早割23%OFF machi-yaで見る

＞＞ユーザー数1万人突破の『QUICK PACK』シリーズから初の旅行者向けリュック

Photo: にしやまあやか

Source: machi-ya