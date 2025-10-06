6日14時現在の日経平均株価は前週末比2165.84円（4.73％）高の4万7935.34円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1491、値下がりは98、変わらずは24と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均構成銘柄はほとんどの銘柄が値上がりし、値下がりは7銘柄にとどまっている。プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を1銘柄で569.71円押し上げている。次いで東エレク <8035>が228.29円、ファストリ <9983>が180.20円、ＳＢＧ <9984>が134.35円、ファナック <6954>が54.21円と続いている。



マイナス寄与トップはニトリＨＤ <9843>で、日経平均を3.37円押し下げ。次いで良品計画 <7453>が0.91円、しずおかＦＧ <5831>が0.86円、横浜ＦＧ <7186>が0.45円、ふくおかＦＧ <8354>が0.1円のマイナス寄与で続く。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は機械で、以下、電気機器、不動産、精密機器、輸送用機器、建設と続いている。



※14時0分1秒時点



株探ニュース

