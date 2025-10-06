17LIVE、「3×3」プロリーグ加盟チームとの初コラボレーションイベントを開催
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、東京オリンピックで採用され話題のバスケットボール競技「3×3」のプロリーグ加盟チームとの初コラボレーションイベント『「EPIC URBAN Fes. 」あなたが創る、特別ステージ出演権争奪戦』を、4日より開催している。
『「EPIC URBAN Fes. 」あなたが創る、特別ステージ出演権争奪戦』
○『EPIC URBAN Fes.』特設ステージへ出演する権利を獲得
『「EPIC URBAN Fes. 」あなたが創る、特別ステージ出演権争奪戦』は、日本で登録している認証ライバーであれば、誰でも参加可能。見事イベントのランキング1位に輝いたライバーは、10月26日に三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園G駐車場にて行われる、「3×3」バスケットボールを中心とした大規模スポーツイベント『EPIC URBAN Fes.』に設置される特設ステージへ出演する権利を獲得できる。
また、「17LIVE」では、12月6日にららぽーと堺にて開催予定の「3×3」バスケットボールツアー大会『3x3 UNITED』においても継続してコラボレーション施策を実施する予定だという。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
