女優の沢口靖子（60）が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。私物のこだわりについて語った。

スタッフが聞いた“きっちりエピソード”として「散らかるのが嫌ですべてサイズごとに分ける」と明かされると、その真意について沢口は「収納好きです」と告白。「よくある、ビニール袋にファスナーが付いてるものがありますよね。あれがサイズが大好きで、A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、Kまで持っていて」と明かすと、共演者からは「そんなにある！？」と驚きの声が上がった。

沢口は「物のサイズに合わせて入れたい」と続け、「普通は1種類か2種類持っていて、大きいのでもバーンと入れちゃうと思うんですけど、例えば冷蔵庫の物とかは、残り野菜を入れます。密封したいじゃないですか、乾燥するから。なので、食品のサイズに合わせて使いたい。それでサイズが別れてる、たくさんある」と解説した。

そして番組では、沢口の私物写真を紹介。1本のバナナやプラスチックスプーン、卵などが各サイズの袋に入れられていたが、その様子に「押収品みたい」と騒然。タレント・横澤夏子は一番小さな小分けの袋に「粉も怖いです」と目を見開きながら、「何ですか？」と質問すると、沢口は「塩です、お塩」と説明。「今撮影中なんですけど、ゆで卵を作って、お塩と持ち歩いてる。あとヨーグルトを食べたいので、スプーンを持ち歩いてます」と、こだわりを語っていた。