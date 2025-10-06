◇プロ野球フェニックスリーグ オリックス-巨人(6日、宮崎・SOKKEN)

宮崎各地でフェニックスリーグが開幕。巨人はオリックスと対戦し、CSでの登板も見込まれる戸郷翔征投手が先発登板しました。

巨人は初回、対するオリックスの先発・田嶋大樹投手の前にヘルナンデス選手の犠牲フライで先制。戸郷投手は援護を手に初回のマウンドにあがります。先頭・茶野篤政選手に四球を許し、続く福田周平選手にもヒットを浴びた戸郷投手。ピンチを迎えるも2つの空振り三振を奪い、無失点で切り抜けます。

すると2回には荒巻悠選手にも犠牲フライが生まれ、巨人の2点リードとしました。

しかしその裏、この荒巻選手のエラーでランナーを背負うと、ヒットと死球で1アウト満塁のピンチ。ここで茶野選手の2点タイムリーを浴び、同点に追いつかれました。

それでも3回にはヘルナンデス選手が勝ち越しの2ランHR。戸郷投手はその裏を2者連続三振含む三者凡退とし、この回を投げ終えて降板となりました。

戸郷投手のこの日の成績は、3回56球を投げて、被安打3、奪三振5、与四死球2、2失点(自責点1)となっています。