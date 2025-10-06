なにわ男子・長尾謙杜＆山田杏奈「ガルアワ」出演決定「恋に至る病」スペシャルステージ登場【GirlsAward 2025 A／W】
【モデルプレス＝2025/10/06】『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER』が、10⽉18⽇に幕張メッセ9-11ホールにて開催。この度、なにわ男子の長尾謙杜と女優の山田杏奈が、W主演を務める映画『恋に至る病』（10月24日公開）スペシャルステージに出演することが発表された。
【写真】なにわ男子・長尾謙杜＆山田杏奈が見つめ合う
原作となる同名⼩説は、ミステリ・サスペンスジャンルと恋愛ジャンルを縦横無尽に横断する俊英作家・斜線堂有紀による話題作。2020年3⽉末の発売後、SNSを中⼼に10代の⼤反響を呼んだ衝撃の恋愛⼩説が待望の実写映画化となった。内気な男⼦⾼校⽣・宮嶺と学校中の⼈気者・景の不器⽤で⼀途な初恋に、不審な事件や恋⼈への恐ろしい疑惑が⼊り混じる、この秋、最もピュアで刺激的なラブストーリー作品となっている。
宮嶺を演じる⻑尾は、2024年初のアジアツアーを成功させたなにわ男⼦の最年少メンバーで、2025年『室町無頼』への出演や劇場⽤映画初主演作『おいしくて泣くとき』など話題作の公開が続き俳優としても躍進。そして、もう1⼈の主⼈公・景は、2016年に映画『TOO YOUNG TO DIE! 若くして死ぬ』でのスクリーンデビュー以来、『ゴールデンカムイ』『正体』にて第48回⽇本アカデミー賞で優秀助演⼥優賞・新⼈俳優賞をW受賞するなど⾼い演技⼒が話題の⼭⽥が演じている。俳優・⼥優としても活躍する2人がステージを盛り上げる。
また、ステージの実施に先駆けて、GirlsAward公式X（旧Twitter）にて事前企画がスタート。映画のストーリーテーマに沿って、「これは純愛︖それとも洗脳︖」と悩んだ経験のある“恋⼈からのセリフ”や“恋愛体験談”をXにて募集している。（modelpress編集部）
⽇時：2025年10⽉18⽇（⼟）開場13：00／開演14：30（予定）
会場：幕張メッセ9〜11ホール（住所：千葉市美浜区中瀬2-1）
テーマ：Dress Up My Style -Play the game of You-
＜MODEL＞※五十音順
愛来（AMEFURASSHI）／AKARI（UN1CON）／アリアナさくら／有坂心花／五百城茉央（乃木坂46）／井桁弘恵／池田穂乃花／板倉可奈（CUTIE STREET）／板野友美／一ノ瀬美空（乃木坂46）／井上和（乃木坂46）／梅澤美波（乃木坂46）／遠藤さくら（乃木坂46）／王林／大谷映美里（＝LOVE）／大友花恋／大峰ユリホ／小川桜花（Girls2※「2」は正しくは2乗表記）／小栗有以（AKB48）／音嶋莉沙（＝LOVE）／梶原叶渚／加藤栞／加藤史帆／金村美玖（日向坂46）／香音／川口ゆりな／川崎桜（乃木坂46）／玖瑠実／黒瀬ひな／幸澤沙良／小坂菜緒（日向坂46）／古園井寧々／小寺結花／小林由依／小林百合香／小宮山莉渚／小室安未／紺野彩夏／雑賀サクラ／齋愛羅（＝LOVE）／桜井玲香／佐々木久美／佐藤和奏／しゅう／JOA（UN1CON）／白石乙華／SUZU（ME:I）／鈴木ゆうか／Taki／滝澤エリカ／武田玲奈／多田梨音／田鍋梨々花／谷田ラナ／田村保乃（櫻坂46）／月丘音彩／筒井あやめ（乃木坂46）／鶴嶋乃愛／鶴屋美咲（Girls2）／天翔愛／天翔天音／トラウデン直美／なえなの／永瀬莉子／長浜広奈／なごみ／那須ほほみ／土方エミリ／廣川茉音／福山絢水／藤井サチ／藤吉夏鈴（櫻坂46）／星乃夢奈／堀口真帆／堀越麗禾／本田紗来／マーシュ彩／的野美青（櫻坂46）／真鍋凪咲（CUTIE STREET）／丸山礼／ミチ／水瀬さらら（Jams Collection）／みりちゃむ／向井怜衣／村上愛花／守屋麗奈（櫻坂46）／山口綺羅（Girls2）／山口もあ／山崎天（櫻坂46）／山本さい／ゆうちゃみ／YURARA（moxymill）／与田祐希／莉子／RINON（ME:I）／りんか 他
＜MEN’S NON-NO MODEL＞
守屋光治／中田圭祐／中川大輔／鈴木仁／豊田裕大／水沢林太郎／樋之津琳太郎／稲井孝太朗／高橋璃央／小方蒼介／栄莉弥／鈴々木響／高橋大翔／野村康太／四坂亮翔／松井大奈／海谷遠音／石川愛大／嵐翔真 他
＜Seventeen MODEL＞
藤村木音／上坂樹里／瀬戸琴楓／入江美沙希／関谷瑠紀／相羽星良／高比良由菜／中島瑠菜／森崎美月／葛西杏也菜／佐藤不二子／石川花／小國舞羽／高橋快空／松本麗世／月島琉衣／宮迫翠月／稲光亜依／竹下優名／希咲うみ 他
＜GUEST＞※五十音順
安達祐人／岩瀬洋志／浦野秀太（OWV）／大久保波留（DXTEEN）／大倉空人（原因は自分にある。）／小川史記（BUDDiiS）／黒川想矢／こーくん／越山敬達／駒木根葵汰／志村秀哉（超特急）／とうあ／長尾謙杜／中川勝就（OWV）／夏生大湖／新原泰佑／輝（aoen）／ふかわ。／福田歩汰（DXTEEN）／藤岡真威人／もーりーしゅーと／杢代和人（原因は自分にある。）／森次政裕（超特急）／山田杏奈／よしあき／吉澤要人（原因は自分にある。） 他
＜ARTIST＞※五十音順
aoen／XG／CUTIE STREET／原因は自分にある。／DXTEEN／乃木坂46／MyM／ME:I／宮世琉弥 他
＜MC＞
⼭⾥亮太（南海キャンディーズ）／森⾹澄
【Not Sponsored 記事】
【写真】なにわ男子・長尾謙杜＆山田杏奈が見つめ合う
◆長尾謙杜＆山田杏奈「ガルアワ」出演決定
原作となる同名⼩説は、ミステリ・サスペンスジャンルと恋愛ジャンルを縦横無尽に横断する俊英作家・斜線堂有紀による話題作。2020年3⽉末の発売後、SNSを中⼼に10代の⼤反響を呼んだ衝撃の恋愛⼩説が待望の実写映画化となった。内気な男⼦⾼校⽣・宮嶺と学校中の⼈気者・景の不器⽤で⼀途な初恋に、不審な事件や恋⼈への恐ろしい疑惑が⼊り混じる、この秋、最もピュアで刺激的なラブストーリー作品となっている。
また、ステージの実施に先駆けて、GirlsAward公式X（旧Twitter）にて事前企画がスタート。映画のストーリーテーマに沿って、「これは純愛︖それとも洗脳︖」と悩んだ経験のある“恋⼈からのセリフ”や“恋愛体験談”をXにて募集している。（modelpress編集部）
◆Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER」開催概要
⽇時：2025年10⽉18⽇（⼟）開場13：00／開演14：30（予定）
会場：幕張メッセ9〜11ホール（住所：千葉市美浜区中瀬2-1）
テーマ：Dress Up My Style -Play the game of You-
＜MODEL＞※五十音順
愛来（AMEFURASSHI）／AKARI（UN1CON）／アリアナさくら／有坂心花／五百城茉央（乃木坂46）／井桁弘恵／池田穂乃花／板倉可奈（CUTIE STREET）／板野友美／一ノ瀬美空（乃木坂46）／井上和（乃木坂46）／梅澤美波（乃木坂46）／遠藤さくら（乃木坂46）／王林／大谷映美里（＝LOVE）／大友花恋／大峰ユリホ／小川桜花（Girls2※「2」は正しくは2乗表記）／小栗有以（AKB48）／音嶋莉沙（＝LOVE）／梶原叶渚／加藤栞／加藤史帆／金村美玖（日向坂46）／香音／川口ゆりな／川崎桜（乃木坂46）／玖瑠実／黒瀬ひな／幸澤沙良／小坂菜緒（日向坂46）／古園井寧々／小寺結花／小林由依／小林百合香／小宮山莉渚／小室安未／紺野彩夏／雑賀サクラ／齋愛羅（＝LOVE）／桜井玲香／佐々木久美／佐藤和奏／しゅう／JOA（UN1CON）／白石乙華／SUZU（ME:I）／鈴木ゆうか／Taki／滝澤エリカ／武田玲奈／多田梨音／田鍋梨々花／谷田ラナ／田村保乃（櫻坂46）／月丘音彩／筒井あやめ（乃木坂46）／鶴嶋乃愛／鶴屋美咲（Girls2）／天翔愛／天翔天音／トラウデン直美／なえなの／永瀬莉子／長浜広奈／なごみ／那須ほほみ／土方エミリ／廣川茉音／福山絢水／藤井サチ／藤吉夏鈴（櫻坂46）／星乃夢奈／堀口真帆／堀越麗禾／本田紗来／マーシュ彩／的野美青（櫻坂46）／真鍋凪咲（CUTIE STREET）／丸山礼／ミチ／水瀬さらら（Jams Collection）／みりちゃむ／向井怜衣／村上愛花／守屋麗奈（櫻坂46）／山口綺羅（Girls2）／山口もあ／山崎天（櫻坂46）／山本さい／ゆうちゃみ／YURARA（moxymill）／与田祐希／莉子／RINON（ME:I）／りんか 他
＜MEN’S NON-NO MODEL＞
守屋光治／中田圭祐／中川大輔／鈴木仁／豊田裕大／水沢林太郎／樋之津琳太郎／稲井孝太朗／高橋璃央／小方蒼介／栄莉弥／鈴々木響／高橋大翔／野村康太／四坂亮翔／松井大奈／海谷遠音／石川愛大／嵐翔真 他
＜Seventeen MODEL＞
藤村木音／上坂樹里／瀬戸琴楓／入江美沙希／関谷瑠紀／相羽星良／高比良由菜／中島瑠菜／森崎美月／葛西杏也菜／佐藤不二子／石川花／小國舞羽／高橋快空／松本麗世／月島琉衣／宮迫翠月／稲光亜依／竹下優名／希咲うみ 他
＜GUEST＞※五十音順
安達祐人／岩瀬洋志／浦野秀太（OWV）／大久保波留（DXTEEN）／大倉空人（原因は自分にある。）／小川史記（BUDDiiS）／黒川想矢／こーくん／越山敬達／駒木根葵汰／志村秀哉（超特急）／とうあ／長尾謙杜／中川勝就（OWV）／夏生大湖／新原泰佑／輝（aoen）／ふかわ。／福田歩汰（DXTEEN）／藤岡真威人／もーりーしゅーと／杢代和人（原因は自分にある。）／森次政裕（超特急）／山田杏奈／よしあき／吉澤要人（原因は自分にある。） 他
＜ARTIST＞※五十音順
aoen／XG／CUTIE STREET／原因は自分にある。／DXTEEN／乃木坂46／MyM／ME:I／宮世琉弥 他
＜MC＞
⼭⾥亮太（南海キャンディーズ）／森⾹澄
【Not Sponsored 記事】