本田紗来、キャミソール×ミニ丈で美ボディ披露「スタイルが素晴らしい」「大人っぽくなってる」の声
【モデルプレス＝2025/10/06】女性ファッション誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）の公式Instagramが、10月3日に更新された。専属モデルを務めるタレント・モデルの本田紗来の撮影メイキングを公開した。
【写真】本田紗来、キャミソール×ミニ丈で大人っぽい姿
投稿では「透明感あふれるさらちゃんの撮影メイキングをお届けします」と発売中の「Ray」11月号の本田のメイキング動画を公開。グレーのキャミソールにフリルのミニ丈を合わせた本田が美しいデコルテや肩のラインや美脚を見せながら座ったり寝そべったりと様々なポーズで表情を作り撮影が進んでいく様子が収められている。
この投稿に、ファンからは「綺麗」「大人っぽくなってる」「スタイルが素晴らしい」「色気ヤバい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆本田紗来、撮影メイキング公開で美ボディ披露
◆本田紗来、撮影メイキング動画に反響
