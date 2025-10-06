「怖いわ」…糖尿病の遺伝を恐れる『霜降り明星』粗品に専門医の助言「親の病歴とはこう向き合え」

世代を超えて受け継がれる「遺伝性腫瘍」

「めっちゃ病院行くの嫌やもん」

お笑いコンビ『霜降り明星』の粗品（32）が「霜降り明星のオールナイトニッポン」で口にした何気ない言葉。しかし、その後に続いた発言は、多くの人の胸をざわつかせた。

《寝てるとき、おしっこ３、４回起きるのよ。喉も異常に乾く。父ちゃん糖尿病やったから、俺も予備軍ちゃうか？ 怖いわ》

相方のせいや（33）から「おじいちゃんやん！」と笑いが起きたが、粗品は冗談半分ながら、どこか真剣だった。昨年、詳細は明かさなかったが体調不良で番組出演を休止した際には、自身のYouTubeで「家系的にもそういう気がある」と語っていた。

親の病歴を意識して「自分も同じ病気になるのでは」と不安を抱く。これは粗品に限った話ではないだろう。では、親の病気は実際にどれほど子どもに影響するのか。函館稜北病院に勤める総合診療専門医・舛森悠医師はこう切り出した（以下、「」内は舛森氏）。

「がんや糖尿病、高血圧といった生活習慣病は、一つの遺伝子で決まるわけではありません。複数の遺伝的な体質と、食事・運動・喫煙といった生活習慣が組み合わさって発症します。これを『多因子性疾患』と呼びます」

「家系だから必ず発症する」という単純な話ではないのだ。だが、例外もある。

「がん全体の５〜10％は遺伝性腫瘍です。これは特定の遺伝子変異が原因で、病気になりやすい体質が世代を超えて受け継がれる『遺伝性腫瘍』であることがわかっています」

がん・心臓病・糖尿病・精神疾患と遺伝

では、遺伝の影響が強い病気はどう見分ければいいのか。

「個人レベルで完全に切り分けるのは難しいのが正直なところです。しかし、遺伝の影響が特に強い病気には、いくつか特徴的なサインがあります。

・若くして発症している（例：40代での大腸がんなど）

・家系内に同じ病気の人が複数いる

・一人で複数の臓器にがんを発症した人がいる

・特徴的な身体のサイン（表現型）がある

これらの特徴があれば、家族性の病気の可能性が高いといえます」

例えば、アキレス腱にコレステロールが溜まってできる黄色いこぶ「腱黄色腫（けんおうしょくしゅ）」は、遺伝的に悪玉コレステロール値が極端に高くなる「家族性高コレステロール血症（FH）」という病気の重要なサインだ。これらサインを手がかりに、専門医は医学的な介入が特に必要な患者を見つけ出す。

過去にタレントの藤田ニコル（27）が、家族性高コレステロール血症を公表し注目を集めた。長年、健康診断でコレステロール値の高さを指摘されていたが放置。しかし親族に心筋梗塞が続発したことを受けて検査を受けたところ、FHと診断されたという。薬物治療と生活改善で数値は安定し、リスクを大きく下げることができた。

「FHは放置すると若年で心筋梗塞を起こすことがあります。しかし、早期発見して、治療を始めれば未来は大きく変えられます。家族歴や体のサインを軽く見ないことが重要です」

がん、心臓病、糖尿病、精神疾患。日本人が不安を抱く代表的な病気についてはどうか。以下、舛森医師の解説だ。

【がん】

「がんの大多数は遺伝と生活習慣の掛け合わせ（多因子性）です。しかし、一部の遺伝性腫瘍では、リスクが非常に高くなることが知られています。代表的なものに、乳がんや卵巣がんのリスクが著しく高まる『HBOC（遺伝性乳がん卵巣がん症候群）』や、大腸がんや子宮体がんなどのリスクが高まる『リンチ症候群』があります。これらは遺伝学的検査で診断が可能で、早期発見のための定期検査（サーベイランス）や、がんを予防するための手術といった具体的な対策が確立されています」

【心臓病】

「心筋梗塞や狭心症といった動脈硬化による心臓病も、多くは多因子性ですが、先ほど例に出た『家族性高コレステロール血症（FH）』は例外。生まれつき悪玉（LDL）コレステロールを分解する力が弱いため、若い頃から動脈硬化が急速に進行し、心筋梗塞のリスクが健常な人の数十倍にもなるといわれています。男性55歳未満、女性65歳未満で心筋梗塞などを発症した血縁者がいる『早発性冠動脈疾患』の家族歴は重要な危険信号です」

【２型糖尿病】

「糖尿病になりやすい遺伝的体質に、過体重、運動不足、食生活の乱れといった環境要因が加わって発症する、まさに多因子性疾患の代表格です。家族に糖尿病の方がいる場合、それは独立した危険因子として重要視されます」

【精神疾患】

「統合失調症などで、家族に同じ病気の方がいると発症リスクが上がることが知られています。しかし、遺伝だけで決まるわけでは決してなく、ストレスなどの環境要因や生育歴も発症に大きく影響すると考えられています」

遺伝リスクが高いほど「効果絶大」

自分の遺伝リスクを知ると心が折れそうになるが、舛森医師は「リスクを減らすことは心がけ次第」と強調する。

「遺伝リスクが高い人ほど、生活習慣を整える効果は絶大です。医学的に推奨される５本柱を守れば、心臓病や糖尿病のリスクは半減します。まず第一に禁煙。最も効果の大きい健康習慣といえます。次に大切なのが、日常的な身体活動の確保です。『今より10分多く体を動かす』ことから始め、最終的には週に150分程度、例えば早歩きを１日20分続けることを目標にするといいでしょう。

また、適性体重の管理も重要です。肥満は万病のもとといわれます。ご自身のBMI（体重kg ÷身長m ÷身長m）を確認し、標準的な範囲を維持できるよう意識することが予防につながります。食事はバランスを心がけることが基本です。塩分や動物性脂肪（特に飽和脂肪酸）は控えめにし、野菜や果物、玄米や全粒粉パンといった全粒穀物を積極的に取り入れることが推奨されます」

粗品の「父ちゃん糖尿病やったから怖い」という言葉は、多くの人の共感を呼んだ。だが遺伝は未来を決める“呪縛”ではない。

藤田ニコルのFHの事例が示すように、病歴を知れば早期に気づき、未来を変える手を打つことができる。家族と病歴を話し合うことは、最大の予防となる。

「遺伝リスクは、知らなければ対処できません。親や祖父母と病歴を話し合い、家族で情報を共有することが予防の第一歩です。健診を欠かさず、気になる場合は早めに医師へ相談してください」

遺伝を恐れるのではなく、知って、整えて、動く。親や祖父母と病歴を語り合うことこそが、自分と大切な家族を守る道しるべになるのだ。