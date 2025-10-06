休養日にロバーツ監督が守備に…

米大リーグのドジャースは4日（日本時間5日）、敵地でフィリーズとの地区シリーズ第1戦に臨み、5-3で先勝した。試合のない5日（同6日）はシチズンズ・バンク・パークで練習。デーブ・ロバーツ監督はグラブを手に、遊撃でノックを受けた。ビビる指揮官にフレディ・フリーマン内野手らからまさかのヤジが飛び、和気あいあいとした空気に包まれた。

ドジャーブルーのパーカーと短パン姿でグラウンドに立つロバーツ監督。その右手にはグラブがはめられている。遊撃手の定位置前でノックを受けているようだ。「怖くて腰を落とせないんだ。もう一球！」と笑顔で呼びかけると、背後にいたムーキー・ベッツ内野手も白い歯をこぼした。

するとフリーマンから「次に僕らがゴロをミスしても、あなたはもう何も言えないぞ」と容赦なくヤジが飛ぶ。イジられた指揮官は「顔に（ボールを）ぶつけたくないんだ」と本音を漏らした。和気あいあいとした雰囲気の中、無事にゴロをさばいたロバーツ監督。周囲からは「よっつ！ よっつ！」と本塁送球を指示する声が飛んだが、「投げられないよ」「腕の動きを見てくれよ」と笑顔で訴えた。

ドジャース公式TikTokが「ドック（ロバーツ監督の愛称）はまだイケる」と記して映像を公開。最後は大声で笑いながらカメラのほうに向かって歩いて行った。



（THE ANSWER編集部）