俳優のレイモンド・クルス（60）が、先月に軽度の暴行の疑いで逮捕された件について、起訴されないことが決定した。人気ドラマ『ブレイキング・バッド』のトゥコ・サラマンカ役で知られるレイモンドは先月8日、ロサンゼルスの自宅で洗車をしていた際、使用していたホースで他人に水をかけたとして拘留されていた。



【写真】ひどすぎる逮捕に負けるもんか！なファイティングポーズ！？

しかし、今回ロサンゼルス市検事局はエンターテイメント・ウィークリー誌に不起訴となったことを発表した。



逮捕時の担当エージェントからの発表によると、レイモンドが自宅で洗車をしていたところ、車のバンパーから「1.3cm」も離れていないところに女性3人の乗った車が停車、レイモンドは「濡れてしまう」車を動かすように女性たちに伝えたという。しかし、動かさないどころかレイモンドの動画を撮り始めたため、洗車を続けながらも撮影を止めるよう言っていたところ、レイモンドの車体からはねた水が相手の車にかかり、通報されたとされている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）