お笑いタレント有吉弘行（51）が5日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。東京ダイナマイトのハチミツ二郎（50）が足を切断したと明かした。

ハチミツは自身のSNSで9月7日に入院していることを明かしている。有吉は「ハチミツ二郎さんが足を切りました」と切り出した上で「詳しくはnote（有料販売も可能のメディアプラットホーム）ね。500円でしたかね。なかなか読み応えはあるかなと」と説明した。

ハチミツは有吉の冠番組、テレビ朝日系「有吉クイズ」に車椅子で出演。「ハチミツ二郎と電動車椅子さんぽ」が「ギャラクシー賞」2025年4月度の月間賞に選出された。有吉は「有吉クイズで車椅子散歩やったりだとか。結構好評で。BSでもそういう声があったんですよ。二郎くんでレギュラーでやってみたいとかね。特番からやってみたいって。これで延期になりましたけど」と明かした。

そして「高田文夫先生も『あれは最高だな』っておっしゃってました。やっぱ最高だったなっていう」と改めて絶賛した。

放送作家の高田文夫氏は8月29日放送回の「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時半）でハチミツに言及。「ハチミツ二郎よかったね〜車椅子でね。一緒に街をロケするんだよ。有吉も乗ってさ」と絶賛していた。

ハチミツは21年1月のコロナ禍で8日間の意識不明に。それ以降、人工透析を開始。23年3月には母親をドナーとした腎移植手術を受けたものの失敗に終わった。同年8月、左大腿（だいたい）会陰部筋肉内膿瘍（のうよう）及び敗血症性ショックを公表。

ハチミツは2010年8月、元メロン記念日の斉藤瞳と結婚も11年8月に離婚。その後、12年に再婚した女性との間に女児をもうけるも再び離婚。現在はシングルファーザーとして、12歳の娘を育てている。