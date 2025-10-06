国際弁護士の八代英輝氏が6日、レギュラーを務めるTBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。自民党新総裁に高市早苗氏が選ばれたことについてコメントした。

4日に投開票された自民党総裁選で、高市氏が女性初の新総裁に選出された。小泉進次郎氏優勢が伝えられる中、高市氏の勝利となり、司会の恵俊彰から「思わず『ビックリしました』って八代さんにはLINE入れさせてもらったんですけど。驚きましたよね？」と話題を向けられた。

八代氏は「驚きました」と話すと、自身は講演の真っ最中だったことを振り返り「講演中に差し紙を主催者の方が入れられて。『高市総裁です』って。自分が声を上げてしまって、講演中に」と驚きのあまりリアクションをとってしまったことに苦笑した。

また「その差し紙を読んだら、今度は（会場の）皆さんがええ〜！って。すごいどよめきでした」と聴衆の反応も紹介。恵が「僕は真っ先に浮かんだのは田さんの顔でしたよ」と小泉氏の当選を予想していた政治ジャーナリスト田史郎氏の名前を挙げると、八代氏も「僕も浮かびました」と笑っていた。