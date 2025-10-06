メーガン妃は、ダイアナ妃が交通事故で亡くなったパリのトンネルの近くをリムジンで足を上げて移動するビデオクリップをシェアしたことで、「無神経」だと批判されている。英紙デーリー・メールが５日、報じた。

メーガン妃はパリで開催中のファッションウィークを訪れ、４日の「バレンシアガ」のショーにサプライズ来場した。パリのファッションウィークに姿を見せるのは、女優時代も含めてこれが初だった。

しかしメーガン妃は自身のインスタグラムで先の動画をシェアすると猛烈な批判が巻き起こり、評論家らはメーガン妃を「無思慮」かつ「驚くほど無趣味」だと非難している。

映像はメーガン妃の視点から撮影されたと思われ、アレクサンドル３世橋やアンヴァリッド橋などの橋を通過する際に車内で足を上げている様子が映っている。セーヌ川沿いの次の橋はポン・ダルマ橋で、ダイアナ妃と恋人のドディ・アルファイドさん、運転手のアンリ・ポールさんが１９９７年８月に亡くなったポン・ダルマトンネルの隣にある。この悲劇は、ダイアナ妃の息子でメーガン妃の夫であるヘンリー王子に大きなトラウマをもたらしている。

メーガン妃が車に座り、足を上げて足を組んでセーヌ川沿いを走行する動画は、一夜にして妃のインスタグラムのフォロワー４２０万人にシェアされた。ソーシャルメディア上で批評家たちはダイアナ妃との関連について怒りを表明している。

王室専門家のリチャード・フィッツウィリアムズ氏は、この投稿を「全く当惑させる」「愚かすぎる」「信じられないほど無神経」と評した。

フィッツウィリアムズ氏は「彼女が一体何を考えていたのか全く理解できない。いや、考えていたはずがない。こんな奇妙なことをするなんて、アドバイザーなら絶対に勧めないだろう。ダイアナ妃の悲劇的な死と何らかの関係があるビデオを共有することは信じがたい。彼女はわざと怒らせようとしたわけではないし、考えもしなかったはずだ。しかし、信じられないほど無神経だ。全く考えが欠如している」と糾弾している。

ＳＮＳ上でも批判が相次ぎ、Ｘでは「趣味が悪すぎる」「無神経」など多くのファンが怒りのコメントを投稿している。