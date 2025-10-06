中川安奈アナ、ミニニットワンピ姿に熱視線「ボディライン綺麗」「スタイル良すぎ」
【モデルプレス＝2025/10/06】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈が10月5日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つニットのミニワンピース姿を公開した。
【写真】元NHKアナ、美ボディ強調のミニワンピ姿
中川は「TBS『アッコにおまかせ！』40周年記念SPに出演させていただきました」と報告し、「アッコにおまかせ！」のセット前で番組出演時の衣装を身につけ、両手で4と0を作り40周年を表現した写真や、ピースサインの全身ショットを公開。ミニ丈の上品なグレーのニットワンピースからはスラリと長い美脚が伸びている。
また、中川は「今日の記念すべき放送に立ち合わせていただけて感謝しかありません！本番中も過去のVTRを見ながら、私が生まれる前からの長い歴史があるこの番組で、フリーになってからの第一歩を踏み出させていただけたのは本当に光栄なことだなぁと幸せをかみしめていました」と10月5日に放送されたTBS系「アッコにおまかせ！」の40周年記念に立ち会えた喜びも綴っている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「ボディライン綺麗」「美脚すぎる」「上品で綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
