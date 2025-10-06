『ボイプラ2』の続編プロジェクト『PLANET C：HOME RACE』ティザー公開！再び熱狂の予感

グローバルオーディション番組『BOYS II PLANET』（Mnet）の後続プロジェクト『PLANET C：HOME RACE』が始動する。

【話題】『ボイプラ2』出演者、暴行現場での救出劇が話題に

Mnetは10月4日、『PLANET C：HOME RACE』の第2弾ティザー映像を公開した。

公開された映像は、『BOYS II PLANET』のファイナル生放送終了後、Cグループの参加者たちが控室に戻り、最後の思いを語り合う場面から始まる。リー・ツーハオ、ポン・ジンユー、スンジアヤン、ジャオグアンシューら11名の参加者が集まり、サバイバルを終えた感想を語った。

（画像＝Mnet）

参加者たちは、言語の壁やステージ演出のプレッシャー、人気の低さなど、それぞれが直面した困難を率直に語りながら互いに励まし合った。ファンの応援が大きな支えとなったことを伝え「おかげで成長できた」と感謝の気持ちを表現した。映像の最後にはリー・ツーハオが「マスターとして出られませんか？」と冗談を言い、和やかな笑いを誘った。

『PLANET C：HOME RACE』は、『BOYS II PLANET』の旅を締めくくる新プロジェクトだ。参加者たちは再びスタート地点に戻り、さらに激しいサバイバルを繰り広げる。単なる生存競争にとどまらず、真のアーティストとして成長するための最後の関門になると期待を集めている。

制作陣は「最終参加者ラインナップは今後公開予定」とコメントしている。

なお、『PLANET C：HOME RACE』は12月6日に初公開される。全4回構成で、世界中のファンのためにMnet Plusで先行公開された後、Mnetチャンネルでも放送される予定だ。